Мутированный коронавирус может давать отрицательный результат теста

Новый штамм коронавируса, известный как "британский" вариант B.1.1.7 (VUI-202012/01) может "обмануть" любые молекулярные тесты на обнаружение SARS-CoV-2 и дать ложный отрицательный результат.

К такому выводу пришли специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), рассказали на сайте организации.

FDA, агентство в составе Министерства здравоохранения и социальных служб США, отслеживает вирусные мутации SARS-CoV-2 и их возможное влияние на тестирование на протяжении всей пандемии. Кроме того, агентство принимает дополнительные меры для обеспечения точности разрешенных тестов, работая с их разработчиками и проводя постоянный анализ данных для оценки всех разрешенных в настоящее время молекулярных тестов.

Отмечается, что COVID-19, как и все вирусы, способен со временем мутировать, что приводит к генетическим изменениям в популяции циркулирующих вирусных штаммов. Как считают представители американского санитарного контроля, риск того, что эти мутации повлияют на общую точность тестирования, не является большим.

Сообщается, что генетические вариации в геноме SARS-CoV-2 могут в меньшей степени влиять на тесты, основанные на обнаружении нескольких участков генома, чем на тесты, основанные на обнаружении только одного.

Как говорится в публикации, на три санкционированных на сегодня молекулярных теста, MesaBiotech Accula, TaqPath COVID-19 Combo Kit и Linea COVID-19 Assay Kit могут повлиять генетические варианты SARS-CoV-2, но влияние - незначительное.

Важно отметить, что образец обнаружения, который появляется с помощью диагностических тестов TaqPath и Linea, когда присутствуют определенные генетические варианты, может помочь в раннем выявлении новых вариантов у пациентов, чтобы уменьшить дальнейшее распространение инфекции. Недавно идентифицированный вариант B.1.1.7 был связан с повышенным риском передачи, поэтому раннее выявление этого варианта у пациентов может помочь снизить дальнейшее распространение инфекции.

В FDA также считают, что вакцины от COVID-19, как и прежде, могут быть эффективными против этого штамма.

"Сейчас мы полагаем, что данные свидетельствуют о том, что санкционированные в настоящее время вакцины против COVID-19 все еще могут быть эффективными против этого штамма", - рассказал комиссар FDA, доктор медицинских наук Стивен М. Хан.

Ранее сообщалось, что в США заявили о возможном появлении "американского" штамма коронавируса.

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