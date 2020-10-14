Мурашки по шкірі: Євген Хмара вразив потужним виконанням гімну України перед футболом

Євген Хмара, названий талісманом збірної України з футболу, прекрасно виконав національний гімн перед матчем з Іспанією. Футбольна гра проходила увечері 13 жовтня в Києві. На легендарному матчі українська команда вперше в історії здобула перемогу в "Лізі націй" з рахунком 1:0.

Гра стартувала з виконання гімну відомого композитора і піаніста Євгена Хмари, який неймовірно зіграв гімн України на роялі прямо посеред стадіону.

Вболівальники і гравці нашої збірної в один голос співали національний гімн під акомпанемент композитора. Під час перерви Євген також підбадьорив глядачів виконанням найбільш відомої української пісні "Червона Рута". У цей момент трибуни співали в унісон з Євгеном.

Зазначимо, що наші футболісти також підспівували музиканту, настільки проникливо він грав.

В кінці гри диктор зробив акцент на тому, що Євген Хмара поставив правильний тон на початку гри, що допомогло нашим гравцям перемогти.

Нагадаємо, що Євген є лауреати міжнародних конкурсів, володарем премії "Людина року", "Композитор року", а також звання Yamaha Artist - титул, який є у Елтона Джона, Пола Маккартні, Джастіна Тімберлейка та інших світових зірок.

Євген Хмара вразив потужним виконанням гімну України

Як ми писали раніше, Зеленський подякував збірній України за перемогу в матчі з Іспанією.