Зеленський подякував збірній України за перемогу у матчі з Іспанією

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою в матчі Ліги націй УЄФА зі збірною Іспанії. Він подякував українським футболістам за свято, яке вони подарували всій країні своєю перемогою.

Слова привітання президент опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу - командою Іспанії! У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли! Пишаємося вами, хлопці!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 13 жовтня в Києві на "Олімпійському" збірна України перемогла збірну Іспанії у матчі Ліги націй УЄФА з рахунком 1:0.