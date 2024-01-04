До мурашек! Итальянец спел по-украински о возрождении жизни на руинах

Певец с острова Сицилия, лидер группы Cordepazze Alfonso Moscato (Альфонсо Москато) снял видео на песню "L'enigma-Загадка", спетую на украинском и итальянском языках. Эта щемящая композиция была создана в соавторстве с украинкой, известной поэтессой Медной (Ольгой Ермак), которая переехала в Палермо из-за полномасштабной войны, спасаясь от российских оккупантов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о песне, доступной на YouTube-канале итальянского артиста.

О чем эта песня

Композиция "L'enigma-Загадка" звучит как драматическая лавстори, разворачивающаяся в условиях, несовместимых с романтикой.

Но, несмотря на лиричность сюжета, она имеет глубокую метафорическую почву и говорит о загадке жизни, которая возрождается на руинах.

"Эта песня - история любви, утонувшей в мировом конфликте, которая, несмотря ни на что, все еще чувствует тайну жизни, неистребимую красоту, которая упорно выныривает из ужаса истории", - говорит Альфонсо.

Интересно, что певец никогда раньше даже не слышал украинский язык! Но эта песня была создана на одном дыхании, прямо в студии артиста. Ее образы возникли из стихотворения Медной "Поле" из сборника "Стосонце" и развились в новую неповторимую историю.

"Песня двуязычная, потому что язык больше нас и содержит нашу жизнь. Двуязычная песня, созданная для двух народов, которые сейчас живут в двух разных реалиях, но объединены желанием жить в общем доме", - комментирует итальянец.

Альфонсо Москато (фото: facebook.com/alfonso.moscato.7)

Медная и Москато считают, что "эта война должна дать понять каждому, что свобода - это не право, а моральная обязанность, и что за каждым правом стоит долг, обеспечивающий его существование".

"Если Европа хочет существовать, она должна помочь Украине освободиться от либерцидного гнета (либерцидный - уничтожающий или стремящийся уничтожить свободу - Ред.) режима. Эта песня - маленький вклад в свободу и жизнь", – добавляет артист.

Заметим, что все средства от прослушиваний "L'enigma-Загадка" будут переданы в Фонд "Голоса детей", который занимается детьми Украины, пострадавшими от войны.

Добавим, что Москато – лауреат премии Fabrizio De Andrè и дважды лауреат премии критиков Musicultura. А Мидна является автором лирики к песням "Мосты" Kozak System, "Как ты и сказал" литовцев Beissoul & Einius и других артистов.

Ольга Ермак (фото: facebook.com/OlgaIermak)