МРТ позвоночника не требуется. Врач объяснил причину онемения рук

Причины онемения рук

Хотя МРТ иногда действительно нужно при онемениях, но в большинстве обращений оно не помогает в диагностике. Основная причина повреждений нервов, из-за которых вы чувствуете онемение - это туннельные синдромы.

Каждый нерв выходит из позвоночного канала и идет дальше вдоль различных мышц, сухожилий и костей к кончикам пальцев, его путь между этих анатомических структур мы называем тоннелем. Отсюда и название - туннельные синдромы. То есть, повреждение нерва в своем анатомическом тоннеле.

Нерв может повреждаться из-за длительных неудобных положений рук, у людей, которые долго работают за компьютером, также часто встречаются у велосипедистов, мотоциклистов и т.д. Тоннельные синдромы могут возникать из-за длительной напряженной работы руками (визажисты, парикмахеры, стоматологи и т.п.).

Неудачное анатомическое положение нерва (являющегося врожденным фактором) также может являться фактором возникновения туннельных синдромов. Поэтому не всегда конкретные провоцирующие факторы удается обнаружить.

Легкие повреждения нерва провоцируют онемение и легкие боли в области иннервации.

Тяжелые - вызывают парез (нарушение двигательной функции).

Часто бывает, что онемение при туннельных синдромах беспокоит только во сне, это пробуждает и заставляет менять положение руки.

Самый известный туннельный синдром в мире - синдром карпального канала. Это состояние характеризуется повреждением срединного нерва во время его прохождения через карпальный канал.

Тоннельные синдромы часто проходят и сами, и не всегда нуждаются в специфическом лечении, особенно когда есть понятный провоцирующий фактор, который можно устранить (длительная работа руками, опора на руку во время работы).

Что делать при онемении рук

Если онемение не проходит, вызывает слабость в руке или влияет на качество жизни - тогда нужно делать ЭНМГ (золотой стандарт диагностики периферических нервов). ЭНМГ позволяет выявить какой именно нерв поврежден, в каком месте, и насколько сильно.

В зависимости от типа туннельного синдрома лечение может быть разным, синдром карпального канала лечится, например, ношением ортеза, инъекциями глюкокортикоидов или оперативным вмешательством.