МРТ позвоночника не требуется. Врач объяснил причину онемения рук

Если вы чувствуете онемение рук - вам не нужно делать МРТ позвоночника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию невролога Давида Щербины в Instagram.
Хотя МРТ иногда действительно нужно при онемениях, но в большинстве обращений оно не помогает в диагностике. Основная причина повреждений нервов, из-за которых вы чувствуете онемение - это туннельные синдромы.
Каждый нерв выходит из позвоночного канала и идет дальше вдоль различных мышц, сухожилий и костей к кончикам пальцев, его путь между этих анатомических структур мы называем тоннелем. Отсюда и название - туннельные синдромы. То есть, повреждение нерва в своем анатомическом тоннеле.
Нерв может повреждаться из-за длительных неудобных положений рук, у людей, которые долго работают за компьютером, также часто встречаются у велосипедистов, мотоциклистов и т.д. Тоннельные синдромы могут возникать из-за длительной напряженной работы руками (визажисты, парикмахеры, стоматологи и т.п.).
Неудачное анатомическое положение нерва (являющегося врожденным фактором) также может являться фактором возникновения туннельных синдромов. Поэтому не всегда конкретные провоцирующие факторы удается обнаружить.
Легкие повреждения нерва провоцируют онемение и легкие боли в области иннервации.
Тяжелые - вызывают парез (нарушение двигательной функции).
Часто бывает, что онемение при туннельных синдромах беспокоит только во сне, это пробуждает и заставляет менять положение руки.
Самый известный туннельный синдром в мире - синдром карпального канала. Это состояние характеризуется повреждением срединного нерва во время его прохождения через карпальный канал.
Тоннельные синдромы часто проходят и сами, и не всегда нуждаются в специфическом лечении, особенно когда есть понятный провоцирующий фактор, который можно устранить (длительная работа руками, опора на руку во время работы).
Если онемение не проходит, вызывает слабость в руке или влияет на качество жизни - тогда нужно делать ЭНМГ (золотой стандарт диагностики периферических нервов). ЭНМГ позволяет выявить какой именно нерв поврежден, в каком месте, и насколько сильно.
В зависимости от типа туннельного синдрома лечение может быть разным, синдром карпального канала лечится, например, ношением ортеза, инъекциями глюкокортикоидов или оперативным вмешательством.
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