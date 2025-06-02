Мечты этих знаков Зодиака наконец-то сбудутся: карты Таро назвали трех любимчиков судьбы

Дева

На 3 июня вам выпала карта "Император". Вспомните о своих мечтах и дайте амбициям взять верх - пришло время действовать и покорять этот мир. Таро-гороскоп обещает вам мощный толчок вперед, благодаря которому все наконец удастся.

Принимайте сложные вызовы, судьба не будет испытывать вас на прочность, ошибки вам не грозят. Но не забывайте о самом главном - любви и сравнительных чувствах. Искренность не будет лишней, не отталкивайте тех, кто хочет быть рядом с вами.

Стрелец

Ваша карта на вторник - "Верховная Жрица". В вашей жизни начнется особый период, время побед и исполнения желаний. Не бойтесь говорить о своих желаниях, вас услышат и поймут. Но не поддавайтесь соблазнам, вам нужно удержать шаткий баланс.

Гармония позволит вам принимать правильные решения и выбирать именно тот путь, который приведет вас к осуществлению мечты. Гордитесь своими достижениями, но не забывайте о тех, кто помог вам так высоко взлететь. Вкус успеха очень приятный, разделите его с близкими.

Телец

Вам выпала карта "Солнце". И это очень важно, ведь именно во вторник вы сможете получить щедрое вознаграждение за свои добрые поступки. Сейчас можно немного расслабиться и отдохнуть, позвольте себе насладиться спокойствием.

В этот день успех вас найдет, даже если вы просто будете плыть по течению. Так бывает, мечты могут сбываться даже тогда, когда вы совсем этого не ждете. И в этом нет ничего плохого, впустите в сердце счастье.