Мозг как часы: 12 способов сохранить его молодость и не дать "заржаветь"

Человеческий мозг - это невероятно сложная структура, управляющая всем нашим организмом. Простые ежедневные привычки могут улучшить вашу память, концентрацию и общее когнитивное здоровье и уберечь ваш мозг от старения.
12 секретов, которые помогут вам сохранить ясность ума на долгие годы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Регулярные умственные упражнения помогают сохранять остроту ума. Люди, которые активно занимаются интеллектуальной деятельностью, дольше остаются сообразительными. Чтение книг, посещение музеев, лекций, игры и изучение иностранных языков - простые, но действенные способы тренировки мозга.
Ученые из Университета Дюка разработали "нейробику" - комплекс упражнений, заставляющих мозг мыслить нестандартно. Используйте все пять органов чувств для тренировки мозга: если вы правша, попробуйте использовать левую руку, смените маршрут на работу, попробуйте узнать еду на вкус с закрытыми глазами.
Физические упражнения, особенно кардионагрузки (ходьба, плавание), положительно влияют на когнитивные функции. Они улучшают кровообращение мозга и связи между нейронами, что способствует улучшению памяти, воображения и планирования.
Выбирайте продукты, полезные для сердца и контроля веса. Ожирение в среднем возрасте вдвое повышает риск деменции. Контролируйте уровень холестерина и давление.
Чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на мозг, нарушая суждения, речь, координацию и память. Хронический алкоголизм приводит к необратимому уменьшению лобных долей мозга. Рекомендуемая доза: не более 1 порции (пива, вина, крепкого алкоголя) для женщин и 2 - для мужчин в день.
Исследования показывают, что видеоигры стимулируют участки мозга, ответственные за движение, память, планирование и мелкую моторику. Хотя некоторые эксперты считают, что игры улучшают только навыки игры, они могут быть полезной тренировкой для мозга.
Обучение игре на музыкальном инструменте в детстве способствует развитию мышления во взрослом возрасте. Музыка улучшает память, планирование и координацию. И никогда не поздно научиться играть на музыкальном инструменте.
Социальная активность положительно влияет на умственные способности. Участвуйте в волонтерских программах, посещайте курсы, общайтесь с друзьями.
Хронический стресс вредит серому веществу мозга. Существует множество способов расслабиться: глубокое дыхание, смех, музыка, йога, медитация, общение.
Качественный сон необходим для обучения и запоминания новой информации. Взрослые нуждаются в 7-8 часах сна каждую ночь, чтобы мозг мог эффективно очищаться от токсинов.
С возрастом память может ухудшаться. Используйте органайзер, календарь, напоминания на телефоне. Сосредотачивайтесь на одной задаче за раз, изучайте новую информацию постепенно.
Чтобы лучше запоминать имена, повторяйте их во время разговора (вслух или мысленно), создавайте ассоциации.
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