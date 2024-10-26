Могут быть печальные последствия: что чувствуют дети, когда на них кричат родители и как это исправить

Что чувствуют дети, когда на них кричат

По словам нейропсихологов, если на ребенка постоянно повышать голос, то это серьезно может навредить психическому здоровью и даже приведет к развитию у него агрессии или депрессии.

Распространенная практика родителей - прикрикнуть, если с первого раза ребенок отказался что-либо сделать. И тем самым родители сразу показывают свое бессилие. Поверьте, ребенок его ощущает. Равно как и ваше терпение. И в некоторых случаях - это банальное прощупывание ребенком границ дозволенного.

Ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование в течение двух лет и обнаружили, что крики в повседневной жизни приводили у ребенка к проблемам с поведением. Особенно у подростков 13-14 лет.

Кроме того, крики совсем не решали проблему, а наоборот - ее только усугубляли. И даже после, когда родители успокаиваются и показывают ребенку свою любовь, это не снижает вреда от нанесенной травмы.

Маленькие дети не в состоянии понять разницу: если родители кричат на них, это не значит, что они их не любят, а у взрослых был просто трудный день.

Малыши не понимают причину и потому испытывают беспокойство и стресс, который приводит к изменениям структуры мозга в первые годы жизни из-за чрезмерного выброса в кровь гормона кортизола.

Как не кричать на ребенка

Попросите помощи. Сообщите детям, что хотите стать спокойнее, и вам нужна их помощь. Они должны выполнять просьбы с первого раза и напоминать не кричать, если накроет эмоциями.

Дышите. Начните глубоко дышать, считайте вдохи и выдохи. Это простой совет, помогающий отвлечься от неприятных мыслей и вернуть себе способность к здоровой оценке ситуации.

Кричите мысленно. Закройте глаза и вообразите, как вы кричите. Говорите все, что накопилось, закатите истерику и дайте волю чувствам - все в своем воображении. Как только мысленно все пройдет, откройте глаза и начните говорить с ребенком спокойнее.

Оставьте ребенка в покое. Вы кричите на малыша, потому что он не хочет убирать за собой игрушки. Прекратите кричать и переключите внимание. Уйдите в другую комнату, включите телевизор, помойте посуду, начните готовить обед, начните уборку, почитайте книгу или посмотрите сериал. Успокойтесь и только после этого вернитесь к ребенку - предложите убрать игрушки вместе.

Поговорите с ребенком. Спросите, чего он хочет - хочет поиграть? Устал? Хочет есть? Найдите причину того, почему ребенок капризничает и не слушается.

Идите на прогулку. Смена обстановки и свежий воздух очень помогает. Если можете погулять наедине - очень хорошо. Если нет - берите ребенка и идите вместе. Можно посетить площадку, пройтись по парку, собрать листья.

Поговорите с кем-нибудь. Позвоните маме, мужу (жене), другу (подружке), психологу. Вам стоит кому-нибудь выговориться, чтобы выпустить эмоции.

Представьте, что вы в толпе. Повышать голос на ребенка в людном месте - плохо, и представление себе такой ситуации позволит вам держать себя в руках. Представьте, что вокруг вас сотни людей, ушей и глаз. Это очень помогает успокоиться.

Что делать, если вы все-таки накричали

Если вы все же не сдержались и накричали на ребенка, вам нужно вернуть его доверие и показать свои истинные чувства.

Скажите им, что вы их любите

Ваши дети знают это, и они любят вас. Однако после крика они могут подвергнуть это сомнениям. Дать подтверждение - нужно, но дождитесь, чтобы эмоции немного утихли, чтобы ребенок был готов услышать ваши слова.

Вам нужно извиниться

Следует извиниться и объяснить причину вашего крика. Обнимите ребенка, посадите рядом и откровенно скажите, что у вас был плохой день на работе, вы плохо чувствуете себя или сильно рассердились из-за неубранной комнаты. Предложите варианты решения - например, убрать все вместе.

Двигайтесь дальше

Ваши дети - полноценные люди. Поэтому не позволяйте им себя определять из-за неправильного выбора, который они делают.

Если вам пришлось упрекать ребенка за плохое поведение, неубранную комнату, то после объяснений - двигайтесь дальше. Просто переключайтесь на другую тему и прекращайте говорить о неприятных вещах.

Поговорите об учебе, о футболе. Это поможет показать, что вы о них заботитесь и не осуждаете их за совершённую ошибку.