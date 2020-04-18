Чи можна заразитися коронавірусом через їжу і воду: медики зробили заяву

Коронавірус 2020 несе велику загрозу для кожного, а тому вкрай важливо дотримуватися правил і розуміти, чого варто уникати, щоб не заразитися. Тому експерти вирішили з'ясувати, чи може COVID-19 передаватися через їжу і воду. Про це у соцмережі Facebook повідомив "Центр громадського здоров'я України".

Наголошується, що для підприємств громадського харчування, які продовжують працювати в режимі доставки, необхідно ввести режим дистанціювання, строгі гігієнічні і санітарні заходи, а також забезпечити миття й знезараження рук на кожному етапі приготування продуктів харчування.

"COVID-19 є респіраторним захворюванням, яке передається через контакт людини з людиною і через прямий контакт, коли інфікована людина кашляє або чхає. Поки немає ніяких доказів того, що віруси, які викликають респіраторні захворювання, передаються через їжу", - зазначено в повідомленні.

Наукових свідчень про те, що можна заразитися через воду, теж немає. При цьому варто пам'ятати, що COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин у пластику та нержавіючій сталі, а також до 24 годин на картоні.

"Людина може заразитися, торкнувшись забрудненої поверхні, предмету або руки інфікованої людини, а потім доторкнувшись до власного рота, носа або очей", - нагадують українцям.

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