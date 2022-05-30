Вакцінація від COVID-19 в Україні під час війни: в МОЗ пояснили, в чому відмінність

Вакцинація від коронавірусу продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей. Вакцинація є обов’язковою попри війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Ігор Кузін.

Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше ніж 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1,4 тис. мобільних бригад для важкодоступних груп населення.

"На цей час тисяча пунктів щеплень, майже тисяча мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників. Це, безумовно, впливає на темпи вакцинації. До 24 лютого ми проводили близько 100 тис. щеплень щодня. Тепер - 50-60 тис. за тиждень", - розповів він.

За словами Кузіна, наразі використовуються дві вакцини - CoronaVac і Pfizer.

"Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох", - наголосив головний державний санітарний лікар.