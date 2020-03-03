Можна їсти і не поправлятися: які солодощі не шкодять організму

Люди, які борються із зайвою вагою, дуже часто відчувають потребу в солодкому. Але більшість десертів не тільки шкідливі в боротьбі із зайвими кілограмами, але і є небезпечними для людського організму.

Медики склали список продуктів, які включити в раціон навіть під час дієти, через те, що вони містять мало калорій і корисні для здоров'я.

Желе

У звичайному фруктовому желе на 100 г міститься всього 62 калорії та тому його можна вживати щодня. Його легко готувати й для желе підходять практично всі фрукти. Крім того, можна робити мікси та додавати одну прошарок молочного желе.

Сорбет

Любителі морозива зрадіють – в 100 грамах сорбету міститься всього 100 калорій. Його також можна приготувати в домашніх умовах дуже легко. Наприклад, у морозилку покласти цілий стиглий банан без шкірки на кілька годин. Після – витягнути та перемолоти його в блендері до однорідної маси.

Фрукти і ягоди

Самі низькокалорійні варіанти – це цитрусові, зелені яблука, ківі, сливи, гранат і ананас. Фрукти можна їсти в натуральному вигляді, а можна зробити салат і заправити його натуральним йогуртом. У середньому калорійність фруктів – 50-60 калорій на 100 грамів. Для того, щоб отримати достатню кількість фруктів і ягід взимку – їх можна заморозити влітку.

Протеїнові батончики

Більшість батончиків досить калорійні, однак до їх складу також входить білок, який буде довго засвоюватися і забезпечить стан ситості на довгий час. Вони невеликого розміру, приблизно 40-50 грам і достатньо буде одним батончиком замінити одне приймання їжі. Єдиний недолік - протеїнові батончики з високим вмістом білка дорого коштують і не вони не завжди є в торгових точках. Уважно треба читати склад батончика, та звертати увагу на кількості білка – не менше 20 грамів.

Гіркий шоколад

Більшість тих, хто сідає на дієту, мріє про шматочок шоколаду. Щоб вгамувати тягу до улюбленого десерту, достатньо буде замінити молочний шоколад на чорний. У ньому також досить калорій, але чорний шоколад має специфічний смак і угамування від нього настає швидше.