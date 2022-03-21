Як можна допомогти Україні тим, хто в тилу або за кордоном: корисні варіанти

1. Поширюйте інформацію. Фото і відео того, що насправді відбувається в Україні. Транслюйте реальну ситуацію світу. За Україною правда, а це означає, що ми можемо перемогти й ворожу пропаганду.

2. Збирайте докази. Якщо у вас є фото та відеодокази злочинів, які вчиняє Росія та окупанти проти України, її мешканців та інфраструктури - надсилайте їх на сайт dokaz.gov.ua.

Всі ці матеріали використовуються для притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.

3. Грати. На playforukraine.life можна грати у 2048, блокуючи таким чином сайти ворога.

Львівські айтішники створили онлайн-гру, яка допомагає класти сайти, які обслуговують армію РФ. Якщо ви в Україні - увімкніть VPN і насолоджуйтеся. Технічно така гра безпечна і може нашкодити тільки ворогам.

4. Допомагайте там, де ви знаходитесь. Створіть добірку про пошук житла в Західній Україні або в тій місцевості, де ви зараз перебуваєте, Інструкцію про те, як перетнути кордон з дитиною.

Складіть алгоритм дії для людини, яка приїхала і йому потрібно відновити документи та зареєструватися. Вам особистий досвід може виявитися дуже цінним.

Діліться тим, як можна виїхати безпечніше, де знайти житло або транспорт, які документи потрібно зробити по приїзду. Можна створити чат для людей, які їдуть у вашому напрямку.

В офлайні можна зустрічати людей, підвозити їх до тимчасового житла, допомагати облаштуватися, показати, що і де знаходиться.

5. Станьте донором крові. ДонорUA - система управління донорами крові. Кожен день в Телеграм вони пишуть, в яких містах потрібна кров, дають посилання на запис і публікують протипоказання. Якщо ви в Україні та бачите, що вашому регіону потрібна допомога, приєднуйтесь до важливої справи.

6. По можливості продовжуйте працювати. Ми всі зараз відчуваємо стрес 24/7. У такому стані мозок ніби відмовляється думати.

Але якщо ви в безпеці, а ваша діяльність дозволяє вам працювати онлайн, це допомога для економіки країни. До того ж робота не дає можливості перевіряти новини кожну хвилину, а це плюс.

7. Займайтеся волонтерством. Так ви зможете не тільки відволіктися, а й допомогти українській армії або людям, яким довелося покинути свої будинки.

Волонтери сортують речі, шиють прапори, шукають обладнання за кордоном, збирають гроші, домовляються про трансфер і роблять безліч інших речей. Навіть маленька допомога - це велика допомога.

8. Ходіть на мітинги. Якщо ви перебуваєте в іншій країні, то ви можете таким чином допомогти Україні. Ми повинні бачити, чути та знати, що відбувається.