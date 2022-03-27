Чим можна погодувати кота або собаку під час війни, якщо сухий корм недоступний: всі варіанти

Всього пару десятків років тому домашніх тварин годували в основному звичайною їжею, а сухий корм був в основному одного виду і дістати його можна було насилу.

Природно, навіть у списку натуральних продуктів є суворі табу. Це продукти, які просто тваринам не можна - наприклад, шоколад. А також ті, які не варто давати деяким породам або в залежності від віку.

Чим нагодувати собаку

Нагодувати дорослу собаку у відсутності корму буде трохи легше, ніж інша домашня тварина. Не виключено, що день-два у пса буде бойкот, але голод візьме своє. Не давайте відразу багато, особливо молодим собакам і цуценятам.

Основою раціону можуть стати каші (рис, гречка, вівсянка, пшоно, перловка, ячна).

Щоб було смачніше, в кашу потрібно додати шматочки нежирного м'яса (яловичина, індичка, курка – все без кісток, природно). А також відварну рибу без кісток.

З молочних продуктів собакам можна дати нежирний йогурт, кефір, кисле молоко, ряжанку. Майже всі собаки із задоволенням їдять варені яйця.

Як варіант - в кашу можна додавати відварені овочі (морква, буряк, гарбуз, кабачок, зелень, броколі). Але тут спостерігайте за своїм улюбленцем. Є собаки, які із задоволенням їдять гарбуз і відвернуться від морквини, а часом і навпаки. З фруктів собакам можна дати яблука.

Від макаронів, манної крупи та свіжого молока – краще відмовитися. Не можна собакам давати гриби, помідори, цибулю, часник і будь – які мариновані та гострі продукти - можна відбити нюх.

Чим нагодувати кота

З котами в такій ситуації набагато складніше. Як показує практика, якщо навіть кошеня до року годували натуралкою, а потім стали давати корм – зворотного шляху немає. Ці тварини будуть кілька днів голодувати, але до миски з вівсянкою не підійдуть. Тому їм раціон потрібно продумати більш ретельно.

Котам можна давати крупи, але ось овочі та м'ясо потрібно добре перемішати, щоб запах м'яса був, а можливо повитягати смакоту – ні. Можна використовувати шматочки нежирного м'яса, фарш, м'ясні або рибні консерви, рибу. Пам'ятайте найважливіше - ніяких кісток, хрящиків або шкурки.

Котам добре підійдуть куряча печінка, сердечка, шлуночки. Їх потрібно добре проварити та подрібнити.

З молочного - кефір, ряжанка, кисле молоко. І звичайно ж - з найнижчим рівнем жирності. Вершки, молоко або сметана – під забороною.

Не можна котам давати картоплю, квасолю і горошок, жирне м'ясо, кістки, гриби, мариновані та смажені продукти. Під категоричною забороною - солодощі та борошняне.

Як заспокоїти тварину

Коти та собаки відчувають в умовах війни й обстрілів сильний стрес. І часом, їх жах від того, що відбувається навіть може бути в рази вище, ніж у людини.

Ми розуміємо, що відбувається і чому потрібно бігти в укриття, ми розрізняємо звуки та вже навіть багато хто може відрізнити різні види зброї. І чому потрібно сісти в машину і їхати подалі від будинку. Тварини цього не розуміють.

Ці правила дуже важливі для власників тварин: