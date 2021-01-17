Коли можна не обслуговувати клієнта українською мовою: юрист пояснив закон

З 16 січня сфера обслуговування в Україні повністю переходить на українську мову спілкування з клієнтами. Але є й нюанси – мову обслуговування можна міняти, причому вона має влаштовувати обидві сторони спілкування.

Адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери" Микола Скворцов пояснив, в яких випадках представник сфери обслуговування може переходити на іншу мову спілкування відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Юрист каже, що нормативний акт передбачає, що "на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін".

"Якщо виходити з буквального трактування даного положення, то ініціатором переходу на іншу мову має бути саме клієнт. При цьому, саме по собі спілкування клієнта на відмінній від української мові не варто ототожнювати з проханням клієнта перейти на іншу мову", – пояснює Скворцов.

Але без звернення клієнта з метою домогтися від співрозмовника переходу на іншу мову обслуговування необхідно продовжувати державною. Також не варто забувати про те, що інша мова має бути "прийнятною" для сторін.

"Виходить, якщо обслуговуючий персонал не володіє мовою, якою спілкується клієнт, то таку мову не можна назвати прийнятною для сторін, тому для обслуговування іноземців слід залучити персонал без відповідного мовного бар'єру", – уточнив юрист.

Зазначимо, що закон передбачає штрафи у розмірі від 5100 до 6800 гривень. Але на перший раз порушник обійдеться попередженням.

Дія нормативного акта поширюється на абсолютно всю сферу обслуговування, включаючи освітні послуги, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Державна мова також обов'язкова для цінників, інструкцій, технічних характеристик, маркування, квитків, меню та іншої документації.

Раніше юрист розповів про всі нюанси дії нормативного акту: максимальна сума штрафу, хто буде контролювати виконання закону, та як будуть карати.

Також ми писали на які сфери діяльності поширюється даний закон, і що загрожує порушникам.