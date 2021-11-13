Чим можна легко замінити цукор в раціоні: знайдеться на будь-якій кухні

Кленовий сироп

Універсальний засіб, яке по праву вважається натуральним підсолоджувачем. Він виготовляється з рослинного соку і містить понад 50 антиоксидантів. Таким сиропом можна полити оладки, додати його в кашу або чай. Але при виборі будьте обережні - виробники часто підробляють цей продукт.

Родзинки

Родзинки теж багаті на антиоксиданти, а ще містять клітковину. Ними можна замінити цукор у випічці, а також використовувати в інших стравах. Маленький секрет - родзинки можна змолоти в блендері в порошок.

Лимон

Солодкості цей фрукт не додасть, але смак напою точно допоможе поліпшити. Лимон дуже корисний для мозку і в соку лимона організм сам знайде необхідну глюкозу.

Мед

Дуже корисний продукт на будь-якій кухні. Прекрасно підходить для приготування страв і більшості напоїв. Останнім часом стали дуже популярні кавові напої саме з медом. У ньому повно антиоксидантів і корисних речовин, які допомагають захистити організм від застуд і зміцнити імунітет.

Яблучне пюре

Відмінна добавка до чаю або в ранкову кашу. Пару ложок такого пюре разом з корицею і горіхами – і вийде повноцінний десерт.

Кориця

Додайте щіпку в ранкову чашку кави й це відразу додасть сил і енергії. Кориця додасть не тільки пікантності, але і тонкого солодкого смаку. Вона підвищує імунітет і навіть допомагає схуднути.

Молоко

Звичайне молоко з натуральним природним цукром в складі зроблять ранкову чашку кави більш смачною.

Нектар агави

Цей нектар як натуральний підсолоджувач використовували ще стародавні племена. Він за своїм виглядом нагадує мед, але вживати його варто в невеликій кількості через великий вміст фруктози.

Екстракт стевії

Це натуральний замінник цукру з Південної та Центральної Америки. Його отримують з рослини Stevia rebaudiana. Стевія набагато солодше сахарози, але в ній майже немає калорій і на рівень глюкози в крові вона не впливає.

Кокосовий цукор

Його роблять з соку кокосових квітів. У продажу його можна зустріти у вигляді пасти або гранул. Такий цукор підійде для багатьох напоїв і приготування різних страв. У ньому багато калію.