Чи можна дітям до 6 місяців давати воду: це корисно знати батькам

У перших шести місяцях життя дитини грудне молоко є найкращою їжею та напоєм. У цей період оргазм дитини не потребує ніякої іншої їжі чи напоїв, зокрема води.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Важливо пам'ятати, що навіть у жаркому сухому кліматі грудне молоко повністю задовольняє потребу дитини в рідині.

Вплив води на організм дитини

Вода до 6 місяців може нашкодити дитині. Вона наповнює шлунок дитини та створює хибне відчуття ситості. Фахівці кажуть, що через це немовля не проситиме груди та не отримає необхідних калорій та корисних речовин із материнського молока.

Також важко гарантувати безпеку питної води та чистоту посуду, з якого допоюють немовля.

Однак, вже з 6 місяців можна давати дитині невелику кількість води. Варто почати із чайної або столової ложки. Основним джерелом рідини для дитини має залишатися материнське молоко.

Норма води для маляти 6-12 місяців - 120-240 мл на день.

Також важливо не додавати до води підсолоджувачів. Окрім того, заборонено давати дитині воду з неперевірених джерел.

До того ж варто вчити дитину пити самостійно з чашки.

Додамо, що до певного віку материнське молоко повністю задовольняє потреби дитячого організму в білках, вуглеводах і інших корисних речовинах. Але у віці 4-6 місяців, в залежності від стану здоров'я, малюк вже потребує різноманітної їжі, багатої корисними речовинами, необхідними для розвитку дитини. Тому батьки починають невеликими порціями вводити в раціон окремі рослинні і тваринні продукти.