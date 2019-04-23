Як можна було покинути: працівники вокзалу несподівано врятували немовля

Укрзалізниця здивувала новиною про те, що її працівники знайшли на одному із вокзалів дитину. Працівниця вокзалу врятувала новонароджене немовля, повідомляють на офіційній сторінці Укрзалізниці на Facebook.

"Знайомтесь: Лиманський Володимир Петрович. Зріст - 50 см, вага - 2,5 кг.

"Лиманський" тому, що новонародженого знайшли минулої неділі, 21 квітня 2019 року, на території залізничного вокзалу у Лимані", - написали на сторінці.

Там повідомили, що до чергового помічника начальника вокзалу станції Лиман недавно звернулась невідома жінка із повідомленням про те, що у одному з приміщень вокзалу лежить пакунок з новонародженим немовлям усередині.

Фото: Зі знайденим хлопчиком була записка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як потім виявили, поруч з дитиною була записка, яка зазначає час і день народження хлопчика. Фото записки також опублікували на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

"Професійні та оперативні дії Ольги Липської, чергової по вокзалу станції Лиман, - і життя малюка у безпеці! Пуповина у дитини, схоже, була перев'язана домашньою ниткою. Малюк був одягнений та лежав на подушечці. Тобто матір навряд чи хотіла зовсім позбутися дитини", - зазначають у повідомленні.

Фото: Врятований хлопчик (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

За словами працівників Укрзалізниці, колеги з регіональної філії "Донецька залізниця" пізніше провідали малюка в лікарні і зібрали для нього грошей, щоб йому купили важливі товари – їжу та одяг.

"Поліція має завершити усі процедури, наразі вони шукають матір.

Доки не будуть оформлені всі необхідні документи, дитина залишатиметься у лікарні. Побажання від донецьких залізничників: "Раді побачити тебе у майбутньому працівником нашої залізниці!". Володимире Лиманський, ласкаво просимо і гарної долі!", - написали у відомстві.

Фото: Ольга Липська, яка врятувала новонародженого малюка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Окремо Укрзалізниця попередила про шахрайські повідомлення про нібито збір коштів для малюка. Насправді в мережі кошти йому не збирають.

"Якщо маєте бажання допомогти, звертайтесь безпосередньо у Лиманський пологовий будинок", - закликали в Укрзалізниці.

У мережі бурхливо відреагували на новину про знайдення малюка.

"Як можна було покинути таке немовля", - писали користувачі. Інші дякували працівникам Укрзалізниці за те, що врятували хлопчика.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила про відкриття прямого сполучення між Дніпром та Перемишлем.

Також стало відомо, які тарифи цього року Укрзалізниця вже не буде підвищувати.