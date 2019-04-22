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Зростання тарифів на залізничні вантажоперевезення УЗ в цьому році більше не буде

Новини » Економіка    22.04.2019 - 11:29
Зростання тарифів на залізничні вантажоперевезення УЗ в цьому році більше не буде
Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

Вантажовідправники вимагають прозорості звіту УЗ по витраті отриманих засобів

Представники бізнесу підписали меморандум про регулювання тарифів на залізничні вантажоперевезення, який дозволить зафіксувати одноразове підвищення тарифу "Укрзалізниці" (УЗ) на 14,2% протягом року. Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, крім відсутності додаткових тарифних підвищень, вантажовідправники вимагають прозорості звіту УЗ щодо витрати отриманих коштів.

"УЗ вийшла з ініціативою чергового підвищення тарифів на 14,2%. В минулому році витрати вантажовідправників зросли на 30-35%. В цьому році фінпланом УЗ було передбачено підвищення витрат вантажовідправників, без обліку транзитних вантажів, ще на 26%. Зрозуміло, що жодна економіка світу, жодна промисловість, жодна галузь не може витримати такого підвищення", – заявляє глава "Укрметалургпром".

За його словами, таке навантаження не дозволяє українському бізнесу конкурувати з іншими країнами. Він також нагадав, що проти підвищення вантажного тарифу виступили Американська торгова палата, Європейська бізнес асоціація, які вважають необґрунтованим підвищення.

"З іншого боку, розуміючи, що ми навряд чи зможемо протистояти масованій атаці УЗ ми погодилися на 14%, але за умови, що це буде одноразове підвищення протягом року і що не буде ніяких інших тарифних збільшень", – сказав Каленков.

Голова "Укрметалургпром" також розповів, що крім фіксації тарифу на рік, бізнес виклав ще ряд вимог до УЗ.

"Є ще ряд вимог, які стосуються відкритості УЗ, узгодження інвестиційного плану, відкритості у звітах, куди йдуть гроші, тому що ми щодня читаємо новини про різні скандали в УЗ", – розповів він.

Каленков також зазначив, що Меморандум був підписаний не тільки гірниками і металургами, але і енергетиками, цементниками, склярями, представниками будівельних галузей, Української аграрної асоціацією. І висловив надію на те, що найближчим часом бізнес і УЗ прийдуть до загальному рішенням.

Як відомо, бізнес пішов назустріч залізничного монополіста "Укрзалізниці" і погодився на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не підтримало проект постанови "Укрзалізниці" про автоматичне підвищення тарифів.

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