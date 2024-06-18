Можно увлажнять руки, губы и укладывать брови: названо дешевое, но эффективное средство

Чем полезен вазелин

Увлажнение для губ

Используйте вазелин, как увлажняющее средство для губ и даже век в холодное время года, когда они сухие и шелушащиеся. Его лучше наносить на еще влажную кожу.

Если имеете поверхностные ранки, подряпины, то наносите вазелин, чтобы рана не была сухой, не трескалась корка. Так заживление будет проходить быстрее и без рубца.

Крем для рук

Вазелин можно также использовать как эмолент, то есть увлажняющий крем. Единственный минус - не всем понравится чрезмерная жирность и не всегда он справляется, потому что делает только окклюзию, а достаточного увлажнения не всегда даст.

Дерматолог рассказала, если при ходьбе натираетесь бедра или часто натираете мозоли на ногах, то нанесите вазелин на эти места перед выходом на улицу. Часто перед соревнованиями используют этот трюк бегуны или велосипедисты.

К тому же такое средство можно использовать при пеленочном дерматите, когда нужно уменьшить контакт фекалий с кожей. Его нужно использовать после смены подгузника.

Средство для ногтей

Наносите вазелин на кутикулу и ногти - увлажнение и уход гарантировано.

К тому же, если есть огрубелости на стопах, локтях и коленях - тоже поможет вазелин. Просто нанесите на стопы жирный слой средства и наденьте носки. Крем из 30-40% мочевины огрубелости уберут лучше, но он стоят дороже.

Укладка бровей

Можно нанести немного вазелина на брови и вложить их.

Когда ваша губная помада всегда остается на зубах, то можно взять немного вазелина и нанести на передние зубы.

Дерматолог также поделилась своим лайфхаком. В частности, она натирает вазелином сумку, чтобы шарниры блестели.