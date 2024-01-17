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Можно гнуть во все стороны. Как выглядит новейший гибкий смартфон с единым дисплеем

Этот гибкий смартфон - более функциональный, чем другие (скриншот: youtube.com/CNET)
Автор: Ирина Костенко

Концепт гибкого смартфона Flex In&Out Flip презентовала компания Samsung. Он отличается от других новыми функциями и возможностями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNET рассказывает, что известно о новинке и чем она уникальна.

Чем уникальна новая технология

В рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - в американском Лас-Вегасе компания Samsung презентовала новый концепт устройства Flex In & Out Flip.

Речь идет о смартфоне, который получил от разработчиков дисплей, способный складываться как внутрь, так и наружу.

При этом экран такого телефона работает даже в сложенном состоянии.

Гаджет в сложенном виде (скриншот: youtube.com/CNET)

Как будет работать новейший смартфон

Планируется, что смартфон Flex In&Out Flip от Samsung будет складываться наружу так, чтобы не закрывать камеру. Поэтому одна его часть несколько короче другой.

Камера этого гаджета доступна всегда (скриншот: youtube.com/CNET)

На большей части дисплея выводятся виджеты, которые дают доступ ко всем настройкам, медиафайлам, часам, а также к информации об уровне заряда батареи гаджета.

 

Можно ли купить такой гаджет

Flex In & Out Flip является только концепцией гаджета. Поэтому однозначно утверждать, что купить такой смартфон сможет каждый желающий, пока нельзя.

"Пока нет уверенности, что такой телефон действительно будет реализован и поставлен на рынок", - отмечается в материале CNET.

Уточняется, что такая разработка демонстрирует, что "Samsung думает о том, как сделать свою линейку раскладных телефонов, которая существует почти четыре года, более универсальной и потенциально более полезной".

Такая гибкость смартфона поражает (скриншот: youtube.com/CNET)

Напомним, ранее мы рассказывали, что разработчики создали уникальный смартфон-хамелеон, который может менять цвет.

Читайте также, какой новейший гаджет способен заменить смартфоны.

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