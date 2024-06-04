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"Можно его уже удалять". В Instagram тестируют обновление, которое будет раздражать пользователей

Instagram подтверждает тестирование рекламы, которую невозможно пропустить (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Инстаграм подтвердил тестирование рекламы, которую нельзя пропустить, после того, как скриншоты этой функции начали распространяться в социальных сетях. Эти новые рекламные паузы будут показывать счетчик времени, который не позволит пользователям просматривать другой контент в приложении, пока они не посмотрят рекламу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, инновациях и веб-сайтах TechCrunch.

Что изменит это нововведение

Это изменение сделает социальную сеть более похожей на бесплатную версию YouTube, которая требует от пользователей просмотра рекламы перед и во время просмотра видео.

Вполне логично, что Instagram тоже рассматривает такую возможность, учитывая, что он также превратился в сеть для обмена видео благодаря таким функциям, как Stories и Reels, а не просто для публикации фотографий.

"Мы постоянно тестируем форматы, которые могут принести ценность рекламодателям", - заявил представитель компании Meta. "По мере того, как мы проводим тестирование и накапливаем знания, мы будем предоставлять обновления, если этот тест приведет к каким-либо официальным изменениям продукта", - отметили они.

Как обнаружили новую функцию

Новая функция "рекламная пауза" была впервые замечена пользователем приложения Instagram Дэном Леви, который опубликовал скриншот теста в своем аккаунте в Х (Twitter). По его словам, приложение не позволяло ему прокручивать страницу мимо рекламы, когда она появлялась, что он посчитал "безумным действием".


Реакция пользователей

Другие комментаторы подтвердили, что также иногда видели эту функцию.

Как и следовало ожидать, большинство реакций были негативными. Некоторые пользователи грозились удалить Instagram, если столкнутся с подобными "рекламными паузами", а другие заявили, что вовсе перестанут пользоваться приложением.

Кроме того, комментаторы задались вопросом, связано ли это решение с необходимостью повысить вовлеченность в рекламу, даже в ущерб пользовательскому опыту.

Напомним, что TikTok выпустил собственный аналог Instagram.

Мы также писали, что Meta отключила передачу сообщений между Instagram и Facebook.

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