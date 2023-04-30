Возможно виноват совсем не партнер: 5 признаков, что вы не умеете любить

Вы ищите любовь вместо того, чтобы ее строить

Многим людям кажется, что для настоящих чувств достаточно встретить своего "идеального" человека и все сложится само собой, как пазлы. И отношения сразу будут понятные, хорошие, с гармонией и взаимопониманием. Если не складывается - значит, вы встретили не того человека.

Однако еще психоаналитик Эрих Фромм в своих книгах отмечал, что люди настроены на потребление, и воспринимают себя и других - как товары в магазине. А в современном мире это видно уже очень отчетливо. Главное - не промахнуться в выборе. А не сложилось - на соседней полке есть похожий товар.

Но такой подход еще как-то работает только при влюбленности - для ее появления особых усилий прикладывать не нужно. А вот построить отношения и развить их, а также развить из влюбленности глубокое чувство - на все это нужно время, терпение и усилия.

В период становления отношений люди порой смотрят друг на друга сквозь розовые очки, не обращают внимания на недостатки. А потом состояние влюбленности уходит, партнеры понимают, что их объекты симпатии не идеальны, начинаются ссоры, взаимные обвинения. Пара расстается и начинаются новые поиски.

Зрелые чувства строятся на понимании партнера, на пережитых трудностях совместно, на уважении и доверии. Любовь - это комплекс чувств, действий, решений, обязательств. Ее нужно развивать - поддерживать друг друга, вкладывать силы и энергию.

Вы не пытаетесь узнать партнера

Каждый человек - это уникальная личность, в которой есть просто целый мир. Это жизненный опыт, воспитание, взгляды и убеждения, интересы и принципы, вкусы и предпочтения. Посмотреть на мир глазами другого человека невозможно, но вот узнать и понять, что другой человек видит, как видит, что чувствует - мы можем.

Основная ошибка многих пар - партнеры увлеченно слушают друг друга и делятся искренними переживаниями только в самом начале отношений. Во время совместной жизни люди привыкают друг к другу и формируют иллюзорное мнение, что полностью изучили своего спутника жизни.

По сути, партнер превращается в функцию или вещь, привычную и понятную. Но у многих настоящего знакомства так и не происходит - каждый видит в партнере возможность удовлетворить свои потребности или что-то получить. А порой просто живет "как все".

Любовь как ресурс получения материальных благ, авторитета, статуса, времени, поддержки, помощи - сильно отличается от настоящих чувств, так как в них ценен не сам человек, а то, что она дает. Если ресурс исчезнет, то отношения тоже.

Когда человек равнодушен к тому, что происходит в жизни его половинки, не проявляет интереса к переживаниям, проблемам, радостям или огорчениям - тут о любви и речи быть не может.

Подумайте, насколько вы заинтересованы в своем партнере. Слушаете ли вы его, пытаетесь ли его понять, узнать, о чем он думает, что чувствует в разных жизненных ситуациях.

Вы не проявляете заботу о партнере

Люди часто что-то делают "для семьи", но по факту - это забота о собственном благе и потребностях. Например, требование перейти на более высокооплачиваемую должность "ради семьи" или переехать в другой город - часто в таких ситуациях мы видим возможности для себя и не задумываемся о том, будет ли там счастлив наш партнер.

Зрелая любовь включает в себя интерес не только к личности человека, но и заботу, стремление помочь своей половине расти и развиваться. Это не значит взять на себя полную ответственность за другого человека, как за ребенка или решать его проблемы. Но если партнер нуждается в помощи, то другой стремится ее сам оказать.

Забота должна включать уважение и внимание к настоящим потребностям партнера, а не к тем, которые вы видите в своей голове. То есть, заставлять партнера делать то, что будет лучше для его роста и развития по вашему мнению, не стоит. Помощь должна быть как равному, а не как попытка самоутвердиться за счет другого.

Вы зависите от партнера

Любовь часто путают с зависимостью. Если у вас есть страстное желание быть рядом с партнером, вы хотите слиться в одно целое - это не о настоящих чувствах. В таких отношениях партнеры часто выстраивают всю свою жизнь вокруг партнера. Могут стираться личные границы, и даже физические.

Но в слиянии в "мы" сложно определить свои чувства, потребности и ценности, которые отличны от другого человека. Люди с такой сильной привязанностью и эмоциональной зависимостью не могут даже сказать, что есть хорошего или плохого в партнере. Они часто не видят самого человека, а лишь используют его для избавления от страхов и одиночества.

Зависимость не сочетается со свободой. Человек, который зависим, постоянно боится потерять объект своей страсти, ревнует, манипулирует, он старается всеми силами удержать партнера рядом с собой. Это все тянет за собой конфликты и страдания, с обеих сторон. Один страдает в страхе потерять близкого человека, второй сходит с ума от постоянного контроля, обид и манипуляций.

В зрелых отношениях человек дорожит своими чувствами, но разделяет себя и партнера. Отношения строятся на договоренности, а не на манипуляциях, у каждого остается право выбора. Это значит, что вы можете расстаться в любой момент и можете прожить друг без друга, но выбираете быть вместе.

Вы плохо относитесь к себе

Любовь к другому человеку начинается с хорошего отношения к себе. Порой, не получив достаточно тепла и принятия в детстве, люди компенсируют это во взрослом возрасте - за счет отношений. И такая попытка - прямой путь к эмоциональной зависимости.

Вы будете использовать партнера как костыли для самоуважения, при этом вам не особо интересна личность человека, его настоящие желания и потребности. Если вы встретите такого же человека - у вас получится прочная симбиотическая связь, где оба партнера зависят друг от друга.

Но вот будет ли такой союз прочным - спорный вопрос. Если в такой зависимости у людей мало общего, то партнеры будут постоянно ссориться, сыпать взаимными претензиями. Но будут оставаться вместе - из страха, а не по любви.

Прежде, чем строить (исправлять) отношения с другим человеком, научитесь любить себя - уважать и заботиться, принимать полностью, со всеми достоинствами и недостатками, проявлять доброту и сострадание.