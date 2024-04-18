Не можете встать с кровати утром? Эти советы помогут делать это легко и с хорошим настроением

Расслабьтесь накануне вечером

Хорошее утро требует хорошей подготовки еще с вечера. Пусть это будет какая-то расслабляющая рутина - теплый душ или ванна, чтение или прослушивание приятной музыки.

"Привычка к успокаивающему и регулярному режиму сна действительно помогает вам лучше спать по ночам. На следующее утро вы просыпаетесь, чувствуя себя отдохнувшим. Это помогает нашему организму приспособиться к ритму дня и ночи", - говорит эксперт по сну Мериэнн Тейлор.

Стоит с вечера приготовить одежду на утро, собрать сумку и подготовить все необходимое, чтобы избежать спешки, собираясь на работу.

Здоровый завтрак

Что может быть лучше, чем вкусный завтрак? Здоровый первый прием пищи дает вам энергию и предотвращает тягу к еде в течение дня.

В качестве питательного завтрака рассмотрите овсянку или кашу с орехами и семечками, замороженными или свежими фруктами. Выбирайте цельнозерновой хлеб. В сочетании с арахисовым маслом и фруктами вы получите завтрак, богатый питательными веществами и клетчаткой.

Если утром вы не голодны, не заставляйте себя есть. Чашка чая или кофе - это нормально, но они не должны заменять ежедневный и полноценный прием пищи.

Вставайте с дневным светом

Пусть вас утром будит не будильник, а дневной свет. Для этого можно оставить открытыми с вечера шторы или жалюзи. Такой свет значительно облегчит вам вставание с постели.

"На наш естественный гормон сна мелатонин напрямую влияют свет и темнота. Чем темнее наша окружающая среда, тем лучше и крепче мы спим. Искусственный или дневной свет по утрам помогает нам чувствовать себя бодрее и сильнее", - говорит Тейлор.

Она также советует приобрести будильник, имитирующий свет восходящего солнца, чтобы вы просыпались медленно и мягко.

Кнопка "отложить" - табу

Как бы ни было заманчиво позволить себе дополнительное время в постели, вам стоит забыть о кнопке повтора на будильнике. Эта функция часто запускает цепную реакцию и сильно вам вредит.

"Когда десять лишних минут превращаются в 20, затем в 30 и вы в полном изнеможении выскакиваете из постели и начинаете опаздывать. В такие минуты вы понимаете, что нужно что-то менять", - объясняет эксперт по сну.

Лучше поставьте будильник на 10 минут позже. Или поставьте его в другой угол комнаты. Это заставляет встать и пройти несколько метров, чтобы его отключить.

Энергетический заряд

Многим людям трудно думать о физических упражнениях по утрам. И совершенно зря, так как обычная зарядка может творить чудеса! Вы однозначно будете чувствовать себя лучше и тело будет подготовлено к вызовам дня.

"Каждая утренняя тренировка хороша. Интенсивные интервальные тренировки, в частности, дают вам хорошее начало дня, потому что они высвобождают гормон счастья эндорфин", - говорит спортивный консультант Дом Торп.

Если вы не можете заставить себя заниматься силовыми тренировками, то вы можете заняться пробежкой или ходьбой. Главное - заставить мышцы работать.

Красивая одежда

Выбор одежды действительно может облегчить вам начало дня. Выбирайте то, в чем вам комфортно, в чем вы чувствуете себя уверенно и неотразимо. Подберите обувь, аксессуары, украшения. Это зарядит вас хорошим настроением на весь день.