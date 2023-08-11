Не можете обойтись без жевательной резинки? Вот к какому последствию это приводит

Как жевательная резинка влияет на желудок

"Некоторые имеют привычку утолять голод жевательной резинкой. Так что давайте разберем начальные этапы механизма пищеварения, чтобы вы понимали что происходит, когда вы жуете", - говорит диетолог.

Во время жевания происходит стимуляция вкусовых рецепторов и рефлекторное выделение слюны для увлажнения пищевого комка. Человек проглатывает пищу и она попадает в желудок, где подвергается химической и механической обработке. Химическая обработка пищи происходит в результате воздействия на нее желудочного сока.

Однако, в случае с жевательной резинкой - пища в желудок не попадает, а попадает только слюна.

"Будет ли процесс пищеварения дальше? Будет. Жевания стимулирует процесс выделения желудочного сока. Но это не всегда будет давать негативные последствия для организма", - объясняет Кондратюк.

В норме, если нет заболеваний желудка, в нем есть специальная слизь. Она называется муцином. Эта слизь защищает желудок.

"Поэтому желудочный сок, который содержит соляную кислоту и из-за этого некоторым людям он кажется опасным, на самом деле не наносит нам вреда", - говорит эксперт.

При здоровом желудке, кратковременное жевание жвачки не навредит. Особенно, если вы это делаете не на голодный желудок.

Кому не стоит есть жевательные резинки

"Жвачку можно жевать, пока у нее есть вкус. Далее ее нужно выбрасывать. Но с другой стороны, если в вашем желудке есть воспаление - муцина (защитной слизи в желудке) будет меньше. И он не сможет плотно обволакивать стенки желудка", - предостерегает диетолог.

Жевание резинки в таком случае вызовет раздражение и усугубит воспаление.

"Поэтому если есть воспалительные процессы в желудке - жвачку есть не стоит", - говорит Кондратюк.