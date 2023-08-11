RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не можете обойтись без жевательной резинки? Вот к какому последствию это приводит

Как жевательная резинка влияет на здоровье желудка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Для многих жевательная резинка стала уже не просто средством для освежения дыхания, а ежедневной неконтролируемой привычкой. Но если для ротовой полости она полезна, то как она влияет на желудок и пищеварительный процесс?

Ответ на этот вопрос дала диетолог Наталья Кондратюк в Instagram.

Как жевательная резинка влияет на желудок

"Некоторые имеют привычку утолять голод жевательной резинкой. Так что давайте разберем начальные этапы механизма пищеварения, чтобы вы понимали что происходит, когда вы жуете", - говорит диетолог.

Во время жевания происходит стимуляция вкусовых рецепторов и рефлекторное выделение слюны для увлажнения пищевого комка. Человек проглатывает пищу и она попадает в желудок, где подвергается химической и механической обработке. Химическая обработка пищи происходит в результате воздействия на нее желудочного сока.

Однако, в случае с жевательной резинкой - пища в желудок не попадает, а попадает только слюна.

"Будет ли процесс пищеварения дальше? Будет. Жевания стимулирует процесс выделения желудочного сока. Но это не всегда будет давать негативные последствия для организма", - объясняет Кондратюк.

В норме, если нет заболеваний желудка, в нем есть специальная слизь. Она называется муцином. Эта слизь защищает желудок.

"Поэтому желудочный сок, который содержит соляную кислоту и из-за этого некоторым людям он кажется опасным, на самом деле не наносит нам вреда", - говорит эксперт.

При здоровом желудке, кратковременное жевание жвачки не навредит. Особенно, если вы это делаете не на голодный желудок.

Кому не стоит есть жевательные резинки

"Жвачку можно жевать, пока у нее есть вкус. Далее ее нужно выбрасывать. Но с другой стороны, если в вашем желудке есть воспаление - муцина (защитной слизи в желудке) будет меньше. И он не сможет плотно обволакивать стенки желудка", - предостерегает диетолог.

Жевание резинки в таком случае вызовет раздражение и усугубит воспаление.

"Поэтому если есть воспалительные процессы в желудке - жвачку есть не стоит", - говорит Кондратюк.

 

Раньше мы рассказывали о том, что есть в жару, чтобы не терять полезные минералы.

Читайте также о том, как есть арбуз, чтобы им не отравиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологздоровя