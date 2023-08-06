Боитесь химии и нитратов в арбузах? Ловите крутой лайфхак, как проверить продукт на "чистоту"

Сезон арбузов уже начался, но вот не все плоды безопасны для употребления. Некоторые из них могут иметь слишком высокое содержание нитратов. Определить эти вещества можно даже при помощи обычной воды.

Как это сделать, пишут на странице Julia clinic в Instagram .

Как проверить арбуз на содержание нитратов

Надо понимать, что все плоды в какой-то мере содержат нитраты, но важно, чтобы их содержание не превышало норму. Максимально допустимое нитратов количество в арбузах - 60 мг на 1 кг.

"Чтобы определить, содержит ли арбуз слишком много нитратов, опустите кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, перед вами "химический" арбуз. Выбросьте его и приобретите новый", - советуют медики.

Также нужно обращать внимание на прожилки в мякоти. Толстые, желтые и жесткие прожилки свидетельствуют о нитратах. А тонкие, белые и мягкие - о хорошем качестве арбуза.

Помните, что большинство нитратов содержатся в кожуре и в прилегающей к ней мякоти. Поэтому лучше лакомиться сердцевиной сочного плода.

"На самом деле для того, чтобы получить отравление нитратами, нужно съесть за один день много килограммов мякоти. Отравиться арбузом можно скорее из-за попадания вирусной или бактериальной инфекции в ЖКТ во время трапезы", - объясняют врачи.

Какие правила соблюдать, чтобы не отравиться арбузом

Врачи советуют соблюдать определенные правила, чтобы свести до минимума риски отравиться арбузом. А именно: