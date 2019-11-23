Можемо розійтися: Потап вперше заговорив про розставання з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, зробив гучне визнання. Так, артист повідомив, що одного разу його стосунки з Настею Каменських опинилися на межі розриву. Про це Потап розповів в інтерв'ю "КП Україна".

За словами виконавця, він відчував фізичний біль, коли усвідомив, що дует "Потап і Настя" може розпастися.

"Коли зрозумів, що ми можемо розійтися, але не міг собі цього уявити - здивувався сам собі. Для мене це виявилося важливим. Буквально фізично почало боліти всередині", - згадує артист.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

За словами Потапа, він закохався в Настю ще давно, однак визнавати цього не хотів та намагався заглушити почуття до неї алкоголем і вечірками. Але всі спроби були марними.

"У нас були проблеми в групі, ми сходились, розходились, лаялися. Потім я зрозумів, що мені ця людина потрібна. Спочатку я гнав ці думки геть, але себе перебороти неможливо. Був момент, коли я гасився всім, але це не допомагало заглушити почуття, всі думки були тільки про те, що я можу її втратити", - поділився виконавець.

Також співак зізнається, що не хотів бути прив'язаним до чогось або до когось на той момент, оскільки раніше розлучився з Іриною Горовою.

Нагадаємо, що Потап розповів, як любить проводити час з тещею.