Потап розповів, як любить проводити час з тещею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Репер похвалився, що у нього чудові стосунки з мамою дружини

На днях Потап прийшов підтримати кохану дружину Настю Каменських на яскравому "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", де вона в пікантному вбранні представила свій хіт Elefante на київській сцені. Там він поспілкувався з ведучої "Світського життя" та розговорився про те, які у нього стосунки з тещею - яка, до речі, також вийшла в той вечір на сцену разом з Аллою Кудлай.

За словами чоловіка Каменських, теща його дуже любить. Наприклад, Лідія Каменських спеціально приготувала смачні котлети до його повернення з відпустки.

"Я тільки що прилетів з Мексики, приходжу додому, а в холодильнику вже котлетки стоять", – розповів Потап.

Відео: youtube.com/Світське життя)

Крім того, Олексій Потапенко зазначив, що вони з тещею люблять проводити час разом - і їм завжди весело.

"У нас шикарні з нею стосунки. Ми співаємо, відпочиваємо і дивимося кіно разом", – поділився продюсер.

Фото: Настя Каменських з мамою Лідією і хресної Аллою Кудлай (instagram.com/kamenskux)

Відзначимо, що саме він написав пісню, з якою мама Насті виступила на сцені "Вечора прем'єр" - це був подарунок тещі на день народження.

Також Потап додав, що оскільки він пише пісні, обожнює спілкуватися з представниками різних соціальних верств населення.

"Я люблю спілкуватися і з бездомними, і з президентами, і з стриптизерками, і з працівниками заводів. Мені дуже подобається, коли людина займається своєю професією із захопленням", – розповів Олексій.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події - в його честь відкрили зірку на так званій "алеї зірок" у Києві.