Может стать легендой: что известно о новой роли Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо сможет потрогать легенду музыкального мира Фрэнка Синатра и сыграть его в новом фильме Скорсезе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Леонардо Ди Каприо может стать легендой

Ди Каприо готовится сняться в биографической картине о культовом Фрэнке Синатре и исполнить роль самого певца. А вот его жену Аву Гарднер может сыграть Дженнифер Лоуренс. С которой Леонардо уже играл в одном из фильмов.

Для актера это станет настоящим творческим вызовом, ведь играть выдающихся артистов довольно нелегкая задача, потому что, прежде всего, актер должен погрузиться в жизнь своего героя и почувствовать все его стороны личности.

Но пока проект о Синатре не утвержден, и он может столкнуться с определенными трудностями, ведь наследием певца владеет его дочь Тина Синатра. Она родилась в браке Синатры с Нэнси Барбато, именно этот брак расторгла Ава Гарднер.

Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатра (фото: wikipedia.org)

Договоренностей с 83-летней дочерью Фрэнка Синатры пока нет. И будут ли - большой вопрос. Вероятно, все из-за измены отца с Авою.

Хотя прошло уже много лет, и каждому ребенку будет приятно увидеть автобиографию о выдающемся члене своей семьи, которая может стать частью истории.

Поэтому пока кандидатура Ди Каприо только рассматривается, но и о других кандидатах нет никакой информации. Поэтому у актера есть все шансы воплотить образ настоящей легенды.

Фрэнк Синатра (фото: wikipedia.org)