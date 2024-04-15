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"Две легенды": как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад

Понедельник 15 апреля 2024 16:23
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"Две легенды": как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи является одним из самых популярных актеров, а также стал обладателем Оскара, после чего его жизнь стала интересовать большинство зрителей. На этот раз актер вспомнил, как играл в фильме с Ди Каприо.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актера.

Как выглядели Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо 14 лет назад

Когда-то Мерфи и Ди Каприо сыграли в одном известном фильме вместе. Их сцены часто переплетались в фильме, ведь они были почти всюду по сюжету вместе.

Сюжет фильма разворачивается вокруг исполнительного директора небольшой фирмы, сотрудники которой умеют погружаться в сновидения людей, чтобы имплантировать в них новую информацию или, наоборот, удалять лишнюю. Тихую научную работу нарушает заказ, от которого нельзя отказаться - имплантировать в мозг успешного бизнесмена "правильные" идеи, которые понравятся его конкурентам.

&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад

Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо 10 лет назад (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)

В этой неординарной ленте одни из главных ролей исполняют Киллиан и Леонардо, которые являются невероятно популярными актерами, за жизнью которых следит огромное количество поклонников.

Оскароносный Киллиан почему-то решил вспомнить, как они с коллегой выглядели 14 лет назад. Дело в том, что актер выложил в своем Instagram архивные фотографии со съемок фильма "Начало", где они с Леонардо еще очень молоды и выглядят совсем не так, как сейчас.

Оба актера ходят в деловых костюмах и выглядят очень обескураженными на кадрах, ведь и роли у них достаточно ответственные.

&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад&quot;Две легенды&quot;: как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад

Фото из фильма "Начало"

Ранее мы рассказывали интересные факты об оскароносном Киллиане Мерфи.

Также читайте, как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи.

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