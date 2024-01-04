"Может нести большую массу заряда". Волонтеры из Крыма создали новый дрон для ВСУ

Как создали новый БПЛА

По словам главы ОО "Актив Крыма" Руслана Жаднова, новый дрон волонтеры создавали специально для ВСУ. Такое решение они приняли на фоне регулярных запросов военных.

Чертеж летательного аппарата сделали "с нуля", однако при создании просматривали обнародованные в открытом доступе видео и исследовали внутренности российского БПЛА "Орлан" (который после "приземления" украинскими бойцами попал в руки волонтеров).

Название "Канюк" новый украинский БПЛА получил в честь одноименной хищной птицы (на русский она переводится как "Сарыч", а самой южной точкой Украины и Крымского полуострова является мыс Сарыч).

"Канюк" может существенно помочь военным на фронте (скриншот: youtube.com/Общественное Крым)

Чем "Канюк" отличается от других дронов

Созданный волонтерами-крымчанами летательный аппарат запускается с катапульты и на момент удара может разогнаться до 300 км в час (боевую проверку на фронте он уже прошел).

По словам одного из разработчиков Андрея Брюханова, после запуска дрон "ведет" оператор с помощью камеры и приборов управления.

Дальность полета "Канюка" - 70 км, а вес - 10-12 кг (при этом он несет в себе заряд от РПГ).

"Его преимущество это, можно сказать, скорость и дальность. По сравнению с, например, небольшими дронами, он может нести большую массу заряда", - подчеркнул волонтер.

Украинская "птичка" (скриншот: youtube.com/Общественное Крым)

Себестоимость и объемы производства

Украинский "Канюк" относительно недорогой - себестоимость одного дрона достигает 5 тысяч долларов.

Создание таких БПЛА финансируется из волонтерских сборов. При наличии всех необходимых материалов один беспилотник собирают за неделю.

Жаднов подчеркнул, что основная цель, которую ставили себе волонтеры - "помогать военным на южном направлении, потому что мы сами крымчане".

"Нам, конечно, хочется, чтобы там был успех. Пытались туда, а там и на восточное направление, по-разному... И мы для себя ставим цель сделать дрон, который будет долетать до любой части Крыма", - пояснил он.

Уточняется, что в общей сложности общественная организация "Актив Крыма" передала на фронт уже около десяти новых дронов и получила положительные отзывы от военных на Херсонском направлении.