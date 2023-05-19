Может даже не проявляться. Врач рассказала, как уберечься от гепатита и излечим ли он

В 2021 году статистика заболевания гепатитом в Украине была такой: вирусный гепатит C - 1 491 074 человека, а вирусный гепатит B - 621 281. Становится очевидно, что проблема с осведомленностью о путях заражения гепатитом и его лечения существует. Поэтому каждый год 19 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гепатитами.

Врач-инфекционист Анастасия Лишневская в комментарии Styler рассказала, как можно обезопаситься от гепатита и профилактировать заболевание.

Что такое гепатит и какие виды бывают

Врач объясняет, что гепатит - это воспаление печени, которая является важным органом фильтрации крови и борьбы с инфекциями. Если печень не может полноценно выполнять свои функции, то будет страдать весь организм.

Различают гепатиты типа A, B, C, D и E. Основную опасность представляют хронические вирусные гепатиты, особенно вирусный гепатит C, поскольку они могут никак не проявляться, пока значительно разрушат печень.

По клиническим признакам гепатиты сложно отличить друг от друга. Для этого требуются дополнительные методы обследований и история жизни больного.

Как можно заразиться гепатитом

Гепатит A и Е - через еду, воду, немытые руки.

Гепатит B, С и D - через кровь, половой контакт, от матери к ребенку, использование нестерильных документов.

Однако не следует забывать, что злоупотребление алкоголем, токсины, некоторые лекарства и определенные заболевания могут также вызвать гепатит. Однако чаще гепатит вызван именно вирусом.

Нестерильность инструментов во время маникюра может вызвать гепатит (фото: Freepik)

Есть ли лекарство против гепатитов

Сегодня для лечения острых вирусных гепатитов используют поддерживающую терапию. А вот хронические вирусные гепатиты B и C можно лечить специальными противовирусными препаратами.

"Вирусный гепатит C практически в каждом случае излечим, а у больных с хроническим вирусным гепатитом B возможно сохранение вируса на всю жизнь", - рассказывает врач.

Следует добавить, что терапия против гепатита B значительно снижает количество вирусных клеток в крови, однако не уничтожает их полностью.

Как можно уберечься от заражения гепатитом

Эксперт утверждает, что для вирусных гепатитов A и B разработана вакцинация.

"Следует заметить, что эти вакцины используются не только для плановой профилактики, а имеют эффект и при использовании после контакта с больным. Хотя понятно, что эффективность доконтактной профилактики значительно выше", - отмечает медик.

Для того чтобы избежать заражения гепатитами, можно сделать вакцину (фото: Freepik)

Профилактика вирусного гепатита A и Е заключается в мытье рук, достаточной термической обработке пищевых продуктов и кипячении воды.

Для предотвращения заражения вирусными гепатитами B, С, D, используйте стерильные или одноразовые инструменты, регулярные обследования даже без имеющихся симптомов, механическую контрацепцию.

А для профилактики передачи вирусного гепатита B новорожденному от матери вводится вакцина и иммуноглобулин.