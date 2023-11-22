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Может напасть на человека. В Чернобыле показали опасного зверя, активного по ночам

Чернобыль, Среда 22 ноября 2023 09:58
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Может напасть на человека. В Чернобыле показали опасного зверя, активного по ночам В Чернобыле показали дикого кабана (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле показали животных, которых лучше остерегаться. Речь идет не о хищниках, а о диких кабанах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Чернобыльского заповедника в Facebook.

Кабан в Чернобыле

Дикие кабаны довольно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас.

"Однако есть несколько причин, по которым дикий кабан (свиноматка) может напасть на человека: во время брачного сезона; во время охоты; при самозащите или защите детенышей; если животное ранено и страдает от боли", - сказано в сообщении.

Кстати, брачный период у животных в декабре. Самцы обычно борются за контроль над 1-3 самками, но иногда это число может достигать 8.

После сезона спаривания самцы уходят. Самка обычно в конце апреля - начале мая рождает от 4 до 8 поросят, хотя известны случаи рождения до 13 поросят.

Одним из опасных заболеваний для диких свиней является африканская чума. В 2015 году в Украине случаи заболевания диких свиней этой болезнью были зафиксированы в ряде областей. С целью борьбы с болезнью производился отстрел животных, причем в Киевской области запланирован полный отстрел этих животных в природе.

Дикая свинья - это преимущественно ночное и всеядное животное.

Может напасть на человека. В Чернобыле показали опасного зверя, активного по ночамДикий кабан в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле показали невероятной красоты животных.

Ранее в Чернобыле показали хищное животное, которое не боится лютых морозов.

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