Моя футболка не заборонена: в Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

Чоловіка зупинили на вулиці Калантаївській. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Відео розмови чоловіка з поліцією опублікував Telegram-канал "Украина в шоке"..

На відео чутно, що чоловік говорить про те, що його футболка не заборонена законом.

"Моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України. Я за національністю білорус. Мама у мене українка", - заявив затриманий, який був у червоній футболці з комуністичною символікою, на якій написано"СРСР".