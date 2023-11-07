Омбудсман Украины отреагировал на заявления Фарион об "азовцах" и обратился в СБУ

Реакция языкового омбудсмена

Дмитрий Лубинец отметил, что в ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т. д.

Он добавил, что унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу оскорбительной, пренебрежительной атмосферы - это, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством Украины.

"Лично обратился в соответствующие органы государственной власти - Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - написал Лубинец.

При этом Омбудсман Украины не упоминал имена и фамилии людей, фигурирующих в конфликте.

Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию

Напомним, что языковед Ирина Фарион, которая не может считать украинцами тех, кто не говорит по-украински, особенно в армии.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие обалденные? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни", - заявила она.