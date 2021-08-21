За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)

Артмайданчик орієнтований на і дітей, і на дорослих. Зокрема, він є доступним для людей з обмеженими можливостями.

За словами гендиректора ВДНГ Євгена Мушкіна, на майданчику навчатимуть дітей мистецтва через інтерактив. Тому вони підсвідомо будуть наближатися до сучасного українського мистецтва.

У створенні майданчику брали участь Національний комплекс "Експоцентр України" та Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки ОПУ. Важливо, що для розроблення гроші з держбюджету не використовували, а були залучені меценати.

Як розповіли на сайту ОПУ, для майданчика обрали роботи саме Примаченко, тому що вони ілюструють добро, українську гостинність та національний колорит. Окрім того, мистецтвознавці у її творчості виявили інклюзивне світосприйняття, тому кожен образ унікальний і прекрасний.

Автори майданчику декларують основну ідею інклюзії, як рівний простір для всіх.

Біля Офісу Президента створили артмайданчик (фото: president.gov.ua)