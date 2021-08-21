RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля Офісу Президента України відкрили інклюзивний ігровий майданчик. Фігури на ньому були створені за мотивами робіт відомої художниці Марії Примаченко.

Про це йдеться у повідомленні Офіса президента.

Артмайданчик орієнтований на і дітей, і на дорослих. Зокрема, він є доступним для людей з обмеженими можливостями.

За словами гендиректора ВДНГ Євгена Мушкіна, на майданчику навчатимуть дітей мистецтва через інтерактив. Тому вони підсвідомо будуть наближатися до сучасного українського мистецтва.

У створенні майданчику брали участь Національний комплекс "Експоцентр України" та Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки ОПУ. Важливо, що для розроблення гроші з держбюджету не використовували, а були залучені меценати.

Як розповіли на сайту ОПУ, для майданчика обрали роботи саме Примаченко, тому що вони ілюструють добро, українську гостинність та національний колорит. Окрім того, мистецтвознавці у її творчості виявили інклюзивне світосприйняття, тому кожен образ унікальний і прекрасний.

Автори майданчику декларують основну ідею інклюзії, як рівний простір для всіх.

Біля Офісу Президента створили артмайданчик (фото: president.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Києві подружжя з маленькою дитиною намагалися перебігти вісім смуг дороги.

Також у столиці невідомі жорстоко побили дітей на дитячому майданчику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентадетская прощадка