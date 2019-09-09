ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Москві загорівся російський Боїнг: на борту були пасажири (відео)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 12:19
У Москві загорівся російський Боїнг: на борту були пасажири (відео)
У Москві загорівся літак (Колаж РБК-Україна)

У російському аеропорту "Шереметьєво" сталося загоряння літака

У московському аеропорту "Шереметьєво" знову загорівся російський Боїнг, на борту якого були пасажири. Як повідомляють російські ЗМІ, у літака, що належить авіакомпанії "Росія", загорівся двигун.

У момент спалаху на борту вже були люди, які летіли до Владивостока. Відзначається, що двигун літака спалахнув і відразу ж заглох. Пасажирів терміново евакуювали і надали їм інший рейс.

Відео: в "Шереметьєво "загорівся літак (YouTube/Вікторія Лебедєва)

У коментарях користувачі мережі відреагували на інцидент. Деякі вважають, що росіян просто наздогнала карма і, що вони не повинні були нападати на Україну.

  • Космічна країна, *пт . Карма, лаптеногі! Не* було нападати на Україну .
  • Знову?!!!! Свині, може, вам в церкву сходити?
  • Шо, знову? Могли б знову підгоріти, як тайга Сибіру.

У Москві загорівся російський Боїнг: на борту були пасажири (відео)

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, в Саратовській області Російської Федерації розбився військовий вертоліт Мі-8.

До речі, раніше в московському аеропорту "Шереметьєво" два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами. Всіх пасажирів в терміновому порядку евакуювали.

Зворушливо до сліз: бортпровідниця літака виконала в небі Гімн України (відео) У Росії в результаті НП з літаком постраждали понад 30 осіб: що розповіли пасажири
Новини України МоскваЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся