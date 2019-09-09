У Москві загорівся російський Боїнг: на борту були пасажири (відео)

У Москві загорівся літак (Колаж РБК-Україна)

У російському аеропорту "Шереметьєво" сталося загоряння літака

У московському аеропорту "Шереметьєво" знову загорівся російський Боїнг, на борту якого були пасажири. Як повідомляють російські ЗМІ, у літака, що належить авіакомпанії "Росія", загорівся двигун.

У момент спалаху на борту вже були люди, які летіли до Владивостока. Відзначається, що двигун літака спалахнув і відразу ж заглох. Пасажирів терміново евакуювали і надали їм інший рейс.

Відео: в "Шереметьєво "загорівся літак (YouTube/Вікторія Лебедєва)

У коментарях користувачі мережі відреагували на інцидент. Деякі вважають, що росіян просто наздогнала карма і, що вони не повинні були нападати на Україну.

Космічна країна, *пт . Карма, лаптеногі! Не* було нападати на Україну .

Знову?!!!! Свині, може, вам в церкву сходити?

Шо, знову? Могли б знову підгоріти, як тайга Сибіру.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, в Саратовській області Російської Федерації розбився військовий вертоліт Мі-8.

До речі, раніше в московському аеропорту "Шереметьєво" два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами. Всіх пасажирів в терміновому порядку евакуювали.