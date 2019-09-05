У Росії розбився військовий вертоліт

Ілюстративне фото (mil.ru)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У Саратовської області Російської Федерації розбився військовий вертоліт Мі-8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється військовий вертоліт Мі-8 після зльоту з аеродрому спробував здійснити жорстку посадку, але вдарився об землю і загорівся.

За попередньою інформацією, кілька людей вдалося врятувати.

Тим часом заступник голови уряду Саратовської області Роман Бусаргин повідомив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"При зльоті в селищі Соколовый загорівся військовий вертоліт. Він тут же сів. Пожежа була згашена. Постраждалих немає", - заявив він.

У свою чергу Міністерство оборони РФ повідомляє, що Мі-8 перекинувся при розгоні.

"5 вересня 2019 року в Саратовській області при здійсненні розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту сталося перекидання вертольота Мі-8. Екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину і не постраждав. Пасажирів на борту не було",- заявили в прес-службі відомства.

За доповіддю з місця аварії причиною події могла стати руйнування однієї зі стійок шасі. У Міноборони зазначили, що для з'ясування всіх обставин аварії на аеродромі працює комісія ВКЗ Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в московському аеропорту "Шереметьєво" два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами. Всіх пасажирів терміново евакуювали.

Крім того, в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з загоревшимся двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.