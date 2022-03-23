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У Москві невідомий закидав Кремль коктейлями Молотова (відео)

Колаж РБК-Україна: у Москві невідомий закидав Кремль коктейлями Молотова
Автор: Світлана Мащенко

У Москві чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і загоралася.

Інформацію про це підтвердили у росЗМІ.

"Невстановлений зловмисник закидав стіну Кремля пляшками із запальною сумішшю. У мережі з'явилися відповідні кадри", - йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо, що чоловік кинув у стіну близько трьох коктейлів Молотова.

Зараз його особа встановлюється, полювання на нього оголосили російські правоохоронці.

На відео знятому з проїжджаючого авто, видно, що чоловік кидає в стіну запальну суміш, і вона загоряється.

Нагадаємо, що Анатолій Чубайс пішов з посади спецпредставника Путіна і покинув Росію.

Крім того, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з'являвся в публічному просторі з 11 березня. Російські ЗМІ заявили про його зникнення.

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МоскваКремль