У Москві невідомий закидав Кремль коктейлями Молотова (відео)

У Москві чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і загоралася.
Інформацію про це підтвердили у росЗМІ.
"Невстановлений зловмисник закидав стіну Кремля пляшками із запальною сумішшю. У мережі з'явилися відповідні кадри", - йдеться в повідомленні.
На даний момент відомо, що чоловік кинув у стіну близько трьох коктейлів Молотова.
Зараз його особа встановлюється, полювання на нього оголосили російські правоохоронці.
На відео знятому з проїжджаючого авто, видно, що чоловік кидає в стіну запальну суміш, і вона загоряється.
Нагадаємо, що Анатолій Чубайс пішов з посади спецпредставника Путіна і покинув Росію.
Крім того, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з'являвся в публічному просторі з 11 березня. Російські ЗМІ заявили про його зникнення.
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