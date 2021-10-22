У Москві потужний ураган зруйнував частину Кремлівської стіни: відео обвалення

Сила вітру в Москві, за інформацією російських МНСників, сьогодні досягала 20 метрів на секунду.

На території Кремля ураган зніс встановлені на стіні будівельні конструкції, які обвалилися і, своєю чергою, потягнули та зламали один із зубців будівлі, де розташована офіційна резиденція президента РФ.

Те, що відбувається, спостерігали очевидці, які прогулювалися площею.

Повідомлень про постраждалих в результаті інциденту не надходило.

Після обвалення на Кремлівській стіні доступ на Червону площу тимчасово обмежили.

Відео: ураган у Москві пошкодив стіну Кремля 22 жовтня

Нагадаємо, що в 2017-му вже відбувався подібний інцидент на території Кремля - тоді ураганний вітер зірвав покрівлю на даху Сенатського палацу.