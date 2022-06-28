Московити кажуть "давайте": 5 граматичних рис української мови, яких нема в російській

Іменники української мови мають кличний відмінок

Він представлений закінченнями -о, -е, -є, -у, -ю і використовується, коли ми звертаємося до когось (чогось). Наприклад, Одесо, Миколаєве, Балакліє, Лисичанську, Маріуполю.

Наказовий спосіб дієслова першої особи множини

Представлений закінченнями -мо, -імо та вигуками "нумо" і "гайда": встаньмо, ходімо, працюймо; нумо до праці, гайда працювати.

"Московити кажуть - "давайте", - зазначила редакторка.

Особлива форма майбутнього часу дієслова

Синтетична (та, яка складається з одного слова) форма майбутнього часу дієслова: -робитиму, -робитимеш, -робитиме, -робитимемо, -робитимете, -робитимуть, -робитиметься, -робитимуться.

Формально є і аналітична форма (з двох слів): буду робити, будеш робити, буде робитися тощо. Однак вона менш органічна для нашої мови, тому небажана.

Ступені порівняння прикметників

В українській мові є синтетична форма вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників: тепліший - найтепліший.

Є і аналітична: більш теплий, найбільш теплий, якої краще уникати.

Найвищий ступінь можна додатково посилити префіксами що- та як-: найтепліший - щонайтепліший, якнайтепліший.

"У московита на всі варіанти буде "самый теплый", - додала Ольга Васильєва.

Давноминулий час дієслова

Такий час широко вживався у староукраїнській літературній мові XVI-XVIII ст. і зберігся дотепер: "Я читав був цю книжку, та забув її зміст".

Цю форму рекомендовано вживати в розмовному та художньому стилях для посилення колориту.