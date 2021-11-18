Шахраї видають себе за монахиню і викрадають гроші в українців: як працює схема

Так, шахраї створили фейкову сторінку монахині Рафаїли, яка просила гроші на благодійність.

"Прохання було від імені капелана, що капелан їде до хлопців і потребує допомоги, щоби поповнити їм телефон, для якихось інших потреб. Одна людина зателефонувала і спитала, чи саме я зараз переписуюся. Я сказала: "Ні". У цей же момент я зрозуміла, що відбулося", - сказала монахиня Рафаїла Чучман.

Під Львовом шахраї обдурювали людей через соцмережі (suspilne.media)

Однак, у кіберполіції розповіли, що до них із заявою ніхто з потерпілих не звертався, а тому вони не знають, скільки людей стали жертвами шахраїв. Окрім того, без заяви поліцейські не можуть розпочати розслідування.

Тому правоохоронці кажуть, що у таких випадках завжди необхідно телефонувати людині, яка в соціальних мережах просить про матеріальну допомогу.