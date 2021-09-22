Шахраї вигадали нову схему з iPhone: як не втрапити на гачок

Як працює схема

Дівчина зіткнулася з аферистами під час продажу свого телефону.

"Перші спроби розвести мене під час продажу мого iPhone. Будьте обережні. Я і не знала про таку схему", – повідомила модель.

Так, аферистка поскаржилась на те, що не на всіх смартфонах від Apple у неї вдається зайти в сервіс iCloud, де у неї збережені дані.

"Річ у тім, що у мене вже був iPhone й обліковий запис залишився. Вчора їздили дивилися iPhone як у вас, і я не змогла зайти у свій обліковий запис. Вибивало помилку "не вдалося завантажити iCloud". Не стали купувати, оскільки в iCloud у мене підписки всі контакти. А у чоловіка на iPhone все працює без проблем", – каже "покупець".

Листування із шахрайкою (фото: facebook.com/anbekh)

Також пізніше вона запропонувала моделі ввести логін та пароль, щоб переглянути, чи можна увійти в iCloud. Важливо, що суть схеми полягає в тому, що після введення чужого Apple ID шахраї можуть заблокувати ваш телефон. А вже потім у жертви вимагають гроші за розблокування.

"+380 66 294 5042 - телефон шахраїв", - додала модель.

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