Шахраї в Україні придумали нову схему обману людей: що потрібно знати

У чому полягає схема "розводу"

Громадянам телефонують люди аферисти та представляються "працівниками відомства". Вони обіцяють виплату матеріальної компенсації за раніше придбані неякісні ліки.

Але для отримання такої компенсації людина повинна заплатити "судовий збір" по нібито виграній судовій справі проти виробника цих неякісних медичних препаратів.

"Звертаємо увагу, що посадові особи Казначейства не телефонують фізичним особам щодо здійснення ними тих чи інших перерахувань грошових коштів — це не входить до компетенції працівників Казначейства", — повідомили у відомстві.

Що робити, якщо вам зателефонували

Якщо ви отримали такий дзвінок - негайно телефонуйте в поліцію.

"Казначейство застерігає громадян від перерахування власних коштів на підставі телефонних дзвінків і пропозицій і радить звертатися в таких ситуаціях в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.