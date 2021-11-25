Шахраї створили фейкові сайти двох популярних банків: як не попастися в пастку

Фахівці з безпеки попереджають українців про те, що аферисти створили сайти-клони відомих українських банків і кредитних спільнот. Головна сторінка майже нічим не відрізняється від оригінальних.

Основна мета шахраїв - заволодіти номерами мобільних телефонів українців. Для цього на сторінках публікують переконливу інформацію про послуги організацій та їх юридичні адреси.

Розташовуються ці сайти на трьох доменах і при написанні використовується дуже схоже на оригінал написання - privatbank.in.ua, mono.org.ua.

На сайтах-підробках використовують різні хитрощі для отримання номера телефону. Наприклад, на сайті Приват24 клієнту потрібно ввести номер телефону, щоб отримати посилання для скачування мобільного додатку.

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На фейковому сайті Монобанку клієнтам пропонують оформити карту з великим кредитним лімітом.

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На сайтах кредитних організацій пропонуються послуги з мікрокредитування на дуже вигідних умовах.

Мета злочинців дуже проста - отримати номер телефону та ім'я клієнта. Дані потім використовують для оформлення різних онлайн-кредитів і карт миттєвого випуску. Далі це буде використовуватися для шахрайських схем.

Як відзначають фахівці, всі домени зареєстровані до 2022 року компанією Ukraine.com.ua.

Інформація про власників прихована, але у всіх присутня тільки російськомовна версія. Є ймовірність, що ці сайти були створені не в Україні.

Як не потрапити на вудку шахраїв

Не переходьте на сайти фінансових організацій за посиланнями в смс, месенджерах або з інших сумнівних джерел.

Шукайте офіційні сайти компаній тільки через пошук в браузері.

Перевіряйте посилання, яка вам відкрилася і зверніть увагу на домен.

Уважно подивіться сам сайт - там повинні бути версії декількома мовами, історія, в розділі новини – статті по датах.

Не вводьте свої особисті дані та номер телефону на сумнівних сайтах.