Шахраї з Росії обманювали українців з банківськими картами: схема "розводу"

В Україні розкрили шахрайську схему на чолі з громадянином Росії. Аферисти обманним шляхом знімали гроші з банківських карток українців. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Діяли зловмисники у Харкові.

Учасники угруповання познайомилися на хакерському форумі. Росіянин координував діяльність своїх підопічних через мобільний мессенджер соцмереж, а двоє харків'ян здійснювали всі незаконні дії.

Шахраї придбали собі спеціальні пристрої скіммери — обладнання, що дозволяє зчитувати дані платіжних карт і відстежувати введені PIN-коди. Такі пристрої встановлювалось на банкомати та термінали самообслуговування. Аферисти отримували дані банківських карт і робили дублікати, а потім спокійно викрадали кошти з "пластику".

Аферистів затримали в Харкові (фото: sbu.gov.ua)

Злодіїв затримали на гарячому — вони намагалися зняти готівку в одному з банкоматів Харкова. При обшуку у групи знайшли скімери, підроблені банківські картки, а також комп'ютерну техніку.

Зараз "ділкам" доведеться відповідати за статтею про незаконне використання засобів спостереження (ч. 2 ст. 359 КК України). За Кримінальним кодексом їм "світить" від 3 до 7 років за ґратами.

Ми також писали про те, що в Україні шахраї придумали новий "розводу" з банком, який насправді є фейковою "фінустановою".