RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шахраї придумали ще один "розвод" для українців: замішана "Укрпошта"?

Автор: Людмила Жукова

В Україні активізувалися шахраї, які обманюють людей через пошту. Вони надсилають "Укрпоштою" людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній згорток паперу.

Про це повідомили в одному з одеських Instagram-пабліків.

Як працює схема

"Схоже, я потрапила на нову схему розводу на гроші (невеликі, але все ж). Прийшло повідомлення з "Укрпошти" про те, що мені прийшла посилка з Києва. Я нічого не замовляла, але вирішила сходити забрати. На пошті виявилося, що посилка відправлена післяплатою й огляд вмісту заборонений до оплати", - повідомила обдурена жінка в пості.

Вона зазначила, що її "розвели" на 139 гривень.

"Вартість посилки + доставка + плата за пересилку грошей = 138 грн 65 коп.Заплатила, відкрила, а там просто шматок картонки обмотаний скотчем. Зі слів працівників, повернути гроші на пошті не можна. Дзвонити за номером відправника який починається на 091, думаю, марно", - розповіла жертва шахраїв.

Українців обманюють шахраї (instagram.com/hyevaya.odessa)

У коментарях користувачі відзначили, що це зовсім не нова схема обману.

  • Це вже старий розвод.
  • Просто геній, дівчина явно логікою не користується.
  • Дякую за інформацію!
  • Дуже цікаво!

Як ми писали раніше, в Україні шахраї придумали ще одну схему розводу, жертвами якого часто стають пенсіонери.

Також нещодавно в Києві викрили нахабного афериста, який прикидається кур'єром служби доставки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мошенничество