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Шахраї придумали нову схему "розводу" через Нову Пошту: страждають пенсіонери

Автор: Анна Шиканова

Шахраї в Україні придумали нову схему обману українців. В основному, жертвами стають літні люди. І шахраї використовують у своїх цілях "Нову Пошту".

Як виглядає ця схема, розповіли в Telegram-каналі "Харків 1654".

Житель Харкова розповів, що шахраї використовують нову пошту для відправки посилок, які ніхто не замовляв.

Жертві приходить повідомлення про прибуття посилки з оплатою післяплатою. А всередині виявляються листівки та шампунь.

"Новий спосіб розлучення на гроші. Приходить повідомлення від "Нової пошти", що Вам відправлена посилка з післяплатою. Яку ви не замовляли. Мій Батько живе в селищі та подумав, що ми йому щось відправили, оплатив посилку на 500 гривень, йому дали коробку, в якій шампунь і ось така листівка з лохотроном", - описав схему харків'янин.

Він показав, які листівки надсилають людям. У них міститься текст про те, що людина отримала великий грошовий приз і для його отримання потрібно повідомити номер банківської карти протягом 24 годин.

Скріншот

Як зазначив автор повідомлення, таким способом можуть обдурити пенсіонерів і закликав попередити своїх батьків.

У коментарях користувачі повідомили, що схема такого обману з'явилася вже давно. А перед відплатою посилки на Новій Пошті є можливість подивитися перед оплатою вміст посилки. Однак у шахрайській схемі при отриманні подивитися посилку не дозволяють з наказу відправника.

Подібну схему шахраї використовують і на Укрпошті - пенсіонерам приходять "посилки щастя" і "листи щастя".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нахабну схему "розлучення" українців через "Нову Пошту".

А також розповідали про те, що шахраї зняли з Українки "порчу" і вкрали всі її гроші.

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Нова поштаСхеми шахраїв