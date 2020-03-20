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Шахраї придумали нову схему обману для пенсіонерів: в чому суть

STYLERЖиття    20.03.2020 - 10:33
Шахраї придумали нову схему обману для пенсіонерів: в чому суть
У Києві активізувалися молоді шахраї (Колаж РБК-Україна)

Молоді люди дзвонять у квартири пенсіонерів та ошукують їх

У Києві активізувалися шахраї, які, користуючись складною ситуацією в країні, обманюють пенсіонерів. Молоді люди дзвонять у квартири літніх людей і представляються співробітниками "фонду Ахметова". Аферисти кажуть, що хочуть допомогти українцям ліками, але насправді це зовсім не так. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Ємченко.

"Сьогодні мені 6 (шість) моїх близьких знайомих написали. Молоді здорові люди в Києві дзвонять у двері квартир старих. Представляються "Фондом Ахметова" (брешуть, звичайно) і говорять, що принесли від Фонду допомоги/ліки (знову брешуть)", - попередила у соцмережі Ємченко.

Наталя повідомила, що людям варто остерігатися таких шахраїв, так як вони можуть принести шкоду і легко увійти в довіру.

"Це - не співробітники фонду. Це - чумні шахраї. Прошу вас, розкажіть своїм рідним і сусідам, щоб вони НЕ відкривали двері нібито представникам Фонду. Розкажіть, що це шахраї. І що вони можуть завдати шкоди. У складні часи так буває. Бережіть себе і своїх близьких", - написала Ємченко.

Як раніше ми писали, в Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

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