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Шахраї знову обдурили українців: нова схема обману

STYLERЖиття    23.05.2020 - 15:38
Шахраї знову обдурили українців: нова схема обману
Аферисти в Україні (Колаж: РБК-Україна)

Українцям варто бути уважнішими і не передавати свої дані аферистам

Аферисти в Україні вигадують нові схеми обману, щоб виманювати гроші у довірливих жителів. Шахраї досить добре знають, як правильно маніпулювати жертвами і вміло користуються прийомами. Тому, щоб не попастися на гачок шахраїв, варто бути дуже уважним.

Останнім часом на телефони українців надходять дзвінки від людини, яка представляється співробітником банку, і повідомляє, що зафіксована спроба підозрілого списання грошових коштів з рахунку.

Якщо жертва до цього моменту не поклала трубку, її просять продиктувати дані банківської картки. Після виконання зазначених інструкцій можна виявити списання зі свого рахунку грошей.

Щоб убезпечити себе від телефонного шахрайства, українцям рекомендують закінчувати розмову в сумнівних ситуаціях. Після чого не забудьте подзвонити в банк і повідомити про подію.

Після звернення в банк потерпілому блокують карту для запобігання подальших махінацій. Повернути ж вкрадені з картки гроші в більшості випадків, на жаль, неможливо.

"Судова практика з цього питання досить показова, не на користь постраждалих, і в кожній ситуації свої особливості. Однак у випадку якщо по порушеній кримінальній справі, все-таки, буде рух, то надія на повернення грошових коштів невелика, але є", - зазначила експерт.

Не здійснюйте ніяких операцій за інструкціями абонента, адже працівник банку ніколи не попросить перевести грошові кошти або секретні дані від карти та інтернет-банку.

Нагадаємо, що в Україні викрили суперхакера. В 2019 році статті про нього облетіли всі світові ЗМІ, але довгий час спецслужбам не вдавалося з'ясувати, хто ховається за ім'ям Sanix.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Афера
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