Шахраї обійшли ліміт по карті: українець лишився великої суми з картки Приватбанку
Житель Дніпра лишився великої суми грошей через шахраїв. З його картки Приватбанку вивели одним платежем понад 7 тисяч гривень. Але в банку вважають, що клієнт сам винен у втраті коштів.
Про це йдеться в публікації на популярному сайті Minfin.
Євген з Дніпра розповів, що з його карти універсальної було здійснено списання коштів на суму у 250 євро (7552,87 гривні). Як було зазначено в повідомленні, цією сумою була оплачена якась комп'ютерна техніка.
Однак сам власник карти стверджує, що він не здійснював ніяких покупок.
Мало того, з цією карткою він не здійснював ніяких покупок і транзакцій в Інтернеті. І на ній був встановлений ліміт у розмірі 100 доларів.
Кошти з його картки були списані без підтвердження власника картки, а також без контрольного дзвінка з банку.
Євген відразу зв'язався з оператором гарячої лінії та карту тимчасово заблокували.
Того ж дня він звернувся в поліцію і подав заяву за фактом шахрайства з боку невідомих осіб.
Тепер він намагається з'ясувати, чому не було підтвердження даної операції ні в повідомленні, ні телефонного дзвінка, ні навіть в додатку. І як він тепер зможе отримати назад свої гроші.
Що кажуть у Приватбанку
У банку стверджують, що клієнт швидше за все сам дав свої дані стороннім особам з необережності.
"Якщо ви не проводили прив'язку карти на сайті, то це зробив хтось інший, що своєю чергою може означати тільки одне - дані карти відомі третім особам з необережності, або більш витонченими методами. Отримати такі дані може тільки власник картки", - вважають у банку.
Також наголошується, що карта могла бути прив'язана на сайті та при цьому автоматично було дано згоду на наступні списання з неї без додаткового підтвердження. І такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем.
"У подібних випадках, за зверненням клієнта, ми можемо подати заявку на оскарження платежу в міжнародну платіжну систему, що ми й зробили у вашому випадку", - додали в ПриватБанку.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Приватбанку попередили про шахрайство з платою за вакцинацію.
А також розповідали про те, що українець залишився без заощаджень – з його картки Приватбанку всю ніч шахраї знімали гроші.