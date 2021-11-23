Шахраї обійшли ліміт по карті: українець лишився великої суми з картки Приватбанку

Житель Дніпра лишився великої суми грошей через шахраїв. З його картки Приватбанку вивели одним платежем понад 7 тисяч гривень. Але в банку вважають, що клієнт сам винен у втраті коштів.

Про це йдеться в публікації на популярному сайті Minfin.

Євген з Дніпра розповів, що з його карти універсальної було здійснено списання коштів на суму у 250 євро (7552,87 гривні). Як було зазначено в повідомленні, цією сумою була оплачена якась комп'ютерна техніка.

Однак сам власник карти стверджує, що він не здійснював ніяких покупок.

Мало того, з цією карткою він не здійснював ніяких покупок і транзакцій в Інтернеті. І на ній був встановлений ліміт у розмірі 100 доларів.

Кошти з його картки були списані без підтвердження власника картки, а також без контрольного дзвінка з банку.

Євген відразу зв'язався з оператором гарячої лінії та карту тимчасово заблокували.

Того ж дня він звернувся в поліцію і подав заяву за фактом шахрайства з боку невідомих осіб.

Тепер він намагається з'ясувати, чому не було підтвердження даної операції ні в повідомленні, ні телефонного дзвінка, ні навіть в додатку. І як він тепер зможе отримати назад свої гроші.

Що кажуть у Приватбанку

У банку стверджують, що клієнт швидше за все сам дав свої дані стороннім особам з необережності.

"Якщо ви не проводили прив'язку карти на сайті, то це зробив хтось інший, що своєю чергою може означати тільки одне - дані карти відомі третім особам з необережності, або більш витонченими методами. Отримати такі дані може тільки власник картки", - вважають у банку.

Також наголошується, що карта могла бути прив'язана на сайті та при цьому автоматично було дано згоду на наступні списання з неї без додаткового підтвердження. І такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем.

"У подібних випадках, за зверненням клієнта, ми можемо подати заявку на оскарження платежу в міжнародну платіжну систему, що ми й зробили у вашому випадку", - додали в ПриватБанку.

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